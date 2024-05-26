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都更亂象！信義區老公寓慘遭對半切　地主告市府求神搏筊

本刊調查，北市信義區黃金地段的一連棟公寓，其中有住戶竟被劃定在重建範圍外，恐面臨住家從梯間被對半切情形，引發地主狀告北市府爭議。

▲本刊調查，北市信義區黃金地段的一連棟公寓，其中有住戶竟被劃定在重建範圍外，恐面臨住家從梯間被對半切情形，引發地主狀告北市府爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

走在北市忠孝東路5段巷弄，一整排連棟公寓正在進行都更改建前的拆除作業，工人進出不斷，該處地點相當好，步行至新光三越百貨及頂級豪宅陶朱隱園不到10分鐘，可以想見落成後的光景。未料，4月中下旬，一紙來自台北高等行政法院的判決書，竟撤銷北市府原先劃定的都更範圍。

據了解，該改建處原共有5連棟建築，但北市府劃定拆除更新的竟然只有3棟半，也就是其中一棟要從公寓梯間切開一分為二，讓被劃定在外的住戶急得跳腳，就怕自家住宅結構受損，還找來熟稔都更的律師蔡志揚為他們打官司，後來法官以「公益性不足」判住戶勝訴。

「我們會立刻拿著判決書申請暫停拆除！」蔡志揚指出，「這是一棟4層樓共8戶的公寓，當初開發商找上門談都更時，有住戶只是對合約有疑慮，並沒有拒絕都更，誰知道對方可能也不想再談了，直接將想改合約的戶別排除！」

本刊調查，除了北市忠孝東路5段都更案住戶狀告北市府外，同在信義區的吳興街另一危老案，也發生建築物從中間被拆除情形。超過40年的連棟公寓，在開發商找上門談重建時，右側住戶對於合約內容有不同看法，事後在未被告知情況下，被排除在重建建築基地外，且人在家中坐，怪手就突然拆起共用樓梯間的另一半房子。

北市吳興街一危老案，有住戶投訴因對重建合約有疑慮，住家竟被排除建築基地外。（讀者提供）

▲北市吳興街一危老案，有住戶投訴因對重建合約有疑慮，住家竟被排除建築基地外。

本該是鄰居家大門的位置，如今用水泥封住，門後鄰居的家也被拆除，成為新建案基地。

▲本該是鄰居家大門的位置，如今用水泥封住，門後鄰居的家也被拆除，成為新建案基地。

記者親赴現場，可見住戶大門打開，右側原應是同層樓鄰家，如今只剩被水泥糊起再無作用的牆面。「我們到處求救、陳情，同棟鄰居還有人情緒不穩自殺送醫。」吳興街住戶A小姐在接受本刊採訪時，淚訴自小住了超過40年的家，竟被強硬從樓梯間拆開，「拆的時候，整棟房子震到像要垮掉，後來是鄰居擋在挖土機前，才讓對方暫停，但最後還是全被拆了。」

A小姐更說，因住家有類似防空洞的地下空間與被拆除戶連通，不知道是否水管被挖破，某天半夜突然淹水導致全棟跳電，台電人員漏夜搶修才解決。她說這一切令她相當恐慌，就怕房子突然倒塌，後續也不知道該何去何從。

身心俱疲的A小姐，經常到廟裡求神拜佛，擲筊向神明討公道，也要對北市府提起告訴，質疑市府發放建照、拆除執照的依據何在。

本刊詢問大地技師公會理事長施志鴻，他表示，連棟建築在拆掉部分梁柱時，可能改變原先平衡的結構，從規則建築物變為不規則，拆剩的那半邊房子確實可能有結構疑慮，抗震能力也可能降低，「這不應該是產權問題，而是結構問題，任何房屋的拆除，事前事後都必須經過相當嚴謹的評估。」

針對指控，台北市建管處發言人鄭大川表示，早在2014年，內政部為解決老舊公寓都更時難以取得全部地主同意，使改建窒礙難行，才授權各地方政府可以本於權責訂定相關處理方式。

本刊了解，在北市就算是同幢、同棟建築，只要不同地號地籍、有保留獨立樓梯進出、中間非共用壁，就可以拆除部分建物，且無須另一半地主同意，也不必事前通知。

對於結構安全疑慮，鄭大川強調，開發商得附上拆除剩餘建築物的結構安全無虞說明書，市府才會核發建照，若因拆除造成鄰損，也有相關因應規定。


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