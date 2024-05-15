板橋30年富豪社區都更　將蓋15、19層新大樓

▲板橋富豪社區海砂屋都更案，左為現況，右為更新模擬圖。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市政府專案輔導的海砂屋板橋富豪社區，於8日核定發布實施，更新後將興建3棟地下4層、地上15及19層、206戶的住商混合大樓，最快114年上半年動工，預計118年5月完工，住戶能搬回安全無虞的新家園。

▲更新前室內現況照。

本案位於板橋區中山路2段，基地規模3,457平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土造建物，屋齡超過30年，戶數達68戶，108年時認定為海砂屋，房屋傾斜、樓板剝落有重建的急迫性。因沒有建商進場，住戶決定採自力都更方式重建，住戶從前期整合到送件審議期間，由新北市都更推動辦公室一路提供專業諮詢，後轉由都市更新處持續進行輔導工作，且因符合新北市「都更二箭－主幹道沿線都更」政策，獲得15%基準容積加給，從300%提高至345%，更新後將回饋784.58平方公尺公共托老中心，提供周邊社區老人照護服務。

本案更新會在社區內設置都更辦公室，由理事長率理監事定期在辦公室協助解決住戶之都更疑問，建立溝通管道以取得住戶最大的共識。另外更新會在審議過程中委託建築經理公司擔任本更新案全案管理者，亦協助本案財務籌措及工程興建等事項，增加本案後續興建穩定性亦增加住戶同意誘因。

▲更新後將興建3棟地下4層、地上15及19層、206戶的住商混合大樓。（圖／新北市政府提供）

新北都市更新處林炳勲表示，因海砂屋具有重建急迫性及必要性，新北市府除了加速海砂屋都更案件審議進程外，針對海砂屋提供「挺安全方案」免費鑑定補助，亦有防災都更2.0專案計畫給予重建容積1.5倍，市府也偕同新北住宅與都市更新中心推動危險建築物580專案計畫，社區取得5成重建意願後即可申請，從意願整合輔導至專案評估、公開招商等，攜手協助民眾改善危險老舊居住環境，讓住戶住回安全的新家。