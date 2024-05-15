高雄立多商旅歇業4年賀成交　新買家跨界3.6億入手

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年積極發展演唱會經濟，遇到知名藝人開唱，飯店、旅館甚至常一房難求。根據實價揭露，位於九如一路「立多商旅」，已歇業4年，1月以總價3.6億元成交，買家則是「富源冷凍食品」跨界入手，該公司表示之後將自用。

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▲九如一路「立多商旅」，今年1月以總價3.6億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

近年高雄有多家商旅、飯店對外釋出銷售，受惠報復性旅遊潮，陸續出現成交紀錄，去年以來，已有4棟商旅售出，以「立多商旅」成交價最高。

▲該商旅屋齡35年，共有125房2廳129衛。（圖／翻攝自Facebook／立多商旅）

根據實登揭露，今年1月三民區「立多商旅」以3.6億元成交，該棟為地上10樓建築，地坪為210坪、建坪1903坪，屋齡35年，共有125房2廳129衛，而該商旅2022年曾開出4.8億元出售，等於打了75折。

此外，實登特別備註土地價格為3億600萬元，建物價格僅5400萬元，換算地價單坪145.7萬元。

「立多商旅」所有權人為大友旅館有限公司，在高雄僅1間據點，2015年開幕，從Google Maps街景來看，2020年歇業，根據官網介紹，目前立多旅館集團，在台北、台南、清境還有3間據點。

▲高雄火車站在歷經20年的施工期，即將邁入最後的完工階段，商圈也慢慢復甦。（圖／記者張雅雲攝）

據查，買家為「富源冷凍食品」，主要以進出口水產品批發為主，記者致電詢問之後規劃，該公司表示，購買後將以自用為主。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，高雄火車站在歷經20年的施工期，即將邁入最後的完工階段，隨車站即將完工，商圈也慢慢復甦，該物件就位於火車站旁，相信買家也是看好未來的發展，因此，不論重新整修或有其他用途都很適合。

▲高雄2023年至今商旅成交。（ETtoday製表）

而該商旅附近的71期市地重劃，去年底地政局標售時，永信建設大股東曾以單坪148萬元成交，此次「富源冷凍食品」入手的成交價，也算是符合市場行情。

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