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鄰居力推裝智取櫃！過來人笑「管理員可不請了」　一票卻搖頭

▲▼ 包裹,免運,宅配（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人喜歡大樓的原因之一，就是有管理員可以幫忙收掛號、包裹。就有網友表示，最近社區有位住戶很努力在推廣智取櫃，他就發現，這設施對一些戶數較少的華廈，或是想省錢的社區，似乎是不錯的選擇，好奇問有沒有人住的社區有裝？話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「有人家裡社區有裝智取櫃的嗎？」文中表示，最近社區有個住戶在推廣智取櫃，「基本上就是類似無人商店的那種東西，只是這個是放在大樓下面的。」

原PO就查了一下，發現類似的好像還有雲端物聯也在做，「只是前者不用插電、組合櫃設計，可以收比較大件的包裹。」他就想到之前看到網上在討論管理費貴，但若是社區裝智取櫃，對於一些戶數比較少的華廈，或是想省錢的社區，好像會是不錯的選擇，「有人家裡的社區已經有裝的嗎？」

看到貼文後，就有人點頭，「家附近有社區跟郵局合作，還不錯用」、「看起來不錯，警衛愈來愈貴，這種東西感覺是未來趨勢。」還有網友笑呼，「不錯用啊，管理員都可以不請了」、「省管理員費用感覺不錯。」

但也有網友直呼，「省管理員的社區我不敢住，給你們買」、「中大型社區敢省管理員嗎？我是不敢住啦！」還有人分享，「之前有裝，使用率不佳後來就撤了」、「日本有在推，但除非東西很大，不然放超商或蝦皮就好了，真正缺的是冷凍包裏吧」、「出差中國的社區有，還是有警衛，然後第二天才拿被收錢」、「違停多住戶就會抱怨」、「看過店到店被拉紅布條抗議（違停）。」

事實上，曾有智能櫃業者分享，智能櫃主要提供新型態物流服務，和超商代收經營並不衝突，消費者不用再花時間排隊等待，20秒就能取貨完成，同時還享有個人隱私保障，不用擔心他人協助簽收宅配時曝露個資，只是若要提高智能櫃的涵蓋率、使用率，可能需要時間。

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關鍵字：智取櫃社區管理費包裹掛號住戶PTT

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