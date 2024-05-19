換屋族福音　北市3區新舊房價差只在千萬之內

▲以萬華區來說，由於開發較早，目前可供大面積開發的素地已相當罕見。（圖／ETtoday資料庫）

記者陳意雯／台北報導

不同的行政區，新舊房屋的價差幅度也會有所不同。永慶房屋根據2023年實價登錄資訊，比較台北市12行政區屋齡10年內的新屋、與屋齡超過10年的住宅總價中位數，發現換新屋門檻最低的3區有萬華、松山、內湖。

換屋門檻低的3區，以萬華區來說，由於開發較早，目前可供大面積開發的素地已相當罕見，雖然在都更危老議題加入後案量有所增加，但仍受限於土地整合耗時費力且買氣旺盛等因素，遠遠無法滿足需求，進而讓買方轉向二手屋，加上近年台北市政府力推「西區門戶計畫」，讓萬華逐漸擺脫過往「老、髒、亂」印象，也讓中古屋房價興起一波補漲潮，進而縮短與新建案的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，萬華新屋中位數總價2120萬元，對於預算有限且有意入住台北市新屋的購屋民眾而言，相對親民。

松山區新屋中位數總價與中古屋價差僅928萬元。陳金萍指出，松山區敦化北路林蔭大道周遭、民生社區一帶皆是住宅購屋熱門首選，吸引不少換屋、置產族群進場，加上區域內釋出案件相對較少，價格獲得支撐，讓松山區新屋與中古屋中位數總價價差，明顯低於北市其他行政區。

至於內湖區，陳金萍分享，內湖科技園區提供大量就業機會，吸引不少就業人口就地購屋置產，促使房市購屋需求穩定。而中古屋坐落地段通常比新屋來的好，房價有所支撐，再加上內湖新屋價格未有北市蛋黃區高，因此，屋齡對房價的影響相對其他行政區較輕。

陳金萍表示，上述3個行政區新屋和舊屋的總價中位數差距幅度較小，對於有意從中古屋換新屋的購屋族而言，不失為一項好消息。