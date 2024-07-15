80K妹「存款250萬」想買房！朋友勸1點：再蹲一下　網卻吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友最近萌生買房念頭，月薪8萬的她，目前存款已有250萬，然而朋友卻建議，她可先存股滾錢，之後再做買房打算。PO文掀起討論，大多網友持反面看法，直呼「這一蹲就是一輩子」、「最後都是要買房，不如先買」。

網友在Dcard發文提到，目前存款250萬上下，月收8萬左右，「想說自己快奔三了，身邊的人也都在考慮買房，感覺這個年紀可以考慮一下了；但有朋友建議我先存股，說是250萬透過錢滾錢的方式，可以買到更好的房，不然台北他覺得還是小吃力。」

這讓原PO不禁猶豫，於是問道「以我的狀況來說，先存股再蹲一下會比較好嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

然而，大多網友持不同看法，紛紛回應「這俗稱朋友煞」、「買房吧！存股又比不上房子上漲速度」、「如果自住就先買，投資就再考慮，試算買房後出租房價起碼要漲30%以上才不會賠錢」、「買蛋白區中古電梯2房，再慢慢小換大、舊換新、遠換近，股市兩萬點進場，我覺得風險應該還是大於房市」、「先買房，如果頭期款不夠先看預售屋，簽下去錢自然就擠出來了，幾年後會謝謝自己」、「你朋友自己有買房嗎？如果房價漲到錢滾錢都追不上他負責嗎？」

另外，也有過來人直言，「108年我朋友已存了一大筆錢，收入也不錯，當時他老家附近新的預售屋一坪35萬，他看完之後覺得太貴...沒買。113年他想買房，但家附近漲到一坪55萬，根本買不下去，後來跑去桃園看房，然後說那邊一坪45萬也好貴，現在回頭看，永遠是你覺得貴的當下是最便宜的。」