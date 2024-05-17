百年老廟成違建！募款修繕遭爆「私自擴建、占地」...廟方這麼說

▲擁有百年歷史的深坑天龍宮被投訴沒經過地主同意，也沒取得建築使用執照，就擅自擴建廟宇。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

深坑天龍宮擁有百年歷史，主祀顯應祖師爺，可說是當地重要信仰中心，廟方日前發起「募款修繕」活動，希望信眾幫忙出錢，出力協助修繕，不過有投訴人指控，廟方前主委根本未經地主同意，也未取得建築使用執照，就擅自擴建廟宇，被新北市府認定「屬於違建」，怎麼如今要和信眾募款1千多萬？對此，廟方也做出回應。

位在新北市深坑的天龍宮，也是當地的信仰中心之一，不過日前卻爆出爭議，根據《三立新聞網》引述投訴人說法，「因為違法蓋廟啦，因為它現在就是被報拆啦，然後它報拆的情況，就是因為它沒有取得60幾位地主合法的…那個同意書」。

據了解，廟方日前向信眾發起募款修繕活動協助整修，但投訴人指控，前主委根本沒經過地主同意，甚至未取得建築使用執照，就擅自擴建廟宇，新北市府接獲檢舉後認定必須拆除，明明違建還沒處理，質疑廟方居然先向信眾伸手拿1千多萬。

根據投訴人表示，「你還在收信徒的錢，然後去合法化你違法的蓋廟，那個錢不應該收啦，應該停止蓋廟啦」，而實際來到天龍宮，可見違建部分已搭起鷹架，施工一半如今被勒令停工，後續拆除工作也引發質疑，難道錢也要信眾出嗎？

針對投訴，深坑天龍宮前主委林有利表示，「（牆壁、梁柱）都裂開了，如果沒有整修，地震發生甚至會壓到人，我們沒有『增建』，是用修繕。有一些地主或是他們的子孫不知情，我們也歡迎他們來跟我們溝通」，此外，廟方也強調，由於天龍宮的樑柱、牆面早已多處龜裂，是因為怕危害建物安全才發起修繕，後續也會和地主們溝通。

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