高雄台鈴機車、廢棄醫院一口氣全拆　地主：不是蓋住宅

▲高雄之前的台鈴機車舊址、大千廢棄醫院，就位於南高蛋黃區，近期出現怪手進駐開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市中心寸土寸金，高雄之前的台鈴機車舊址、大千廢棄醫院，位於南高蛋黃區，近期出現怪手進駐開始拆除，引來在地民眾議論紛紛，紛紛猜測是否又要興建豪宅？地主三地開發集團證實，不是住宅大樓，將規劃企業總部，整合各事業體，目前已經申報開工審查中。

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高雄市區大塊、方正的土地難找，整合一般透天又曠日費時，像是汽機車展示中心，閒置大樓這類標的，面積夠大近年成為建商鎖定目標。

▲高雄市區大塊、方正的土地難找，展示中心、閒置大樓這類標的，成為建商鎖定標的。（圖／翻攝自Google Maps）

像是台鈴機車、大千廢棄醫院，位於市中心中正三路，附近就是捷運橘線信義國小站，離明星學校信義國小也不遠，各項機能相當發達。

2021年分別由三地開發集團以自然人名義買下，總價共高達7.88億元，合計整合基地達411坪，閒置3年後，近期出現怪手進駐，陸續拆除2棟建築，引來民眾議論紛紛。在地人紛紛猜測，基地面積超大，要蓋豪宅了，甚至覺得房價未來又要創新高。

地主三地開發集團透露，三地開發集團旗下事業體眾多，但各事業體分布在不同區域，將規劃興建為企業總部，用來整合各事業單位，非外傳的住宅大樓設計。

▲三地開發集團整合購地。（ETtoday製表）



目前已經申報開工審查中，但因緊鄰市區主要幹道中正路和捷運站，拉長各主管機關審查時間，目前開工時間未定，完工時間也未定，詳細規劃暫不透露。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，中正路原本就是高雄金融中心，是商辦最集中的區段，許多知名企業總部都設在沿線，不過由於土地開發已飽和，目前商辦大樓屋齡也大都超過20年，有不少企業主出現換商辦的剛性需求。

此外，近年高雄積極產業轉型，二代陸續接班，新商辦需求也隨之攀升，不過市中心新商辦不多，附近的新商辦「高雄CBD」屋齡1年，近一年成交均價達31萬元，成交最高也有36萬元，若三地規劃為商辦空間，不論是出售、租賃，都有足夠需求。

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