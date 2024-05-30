台南「九六新村」公辦都更2次招商　開發期限延長至5年

▲台南市九六新村都更案2次招商至8月12日截止。（圖／台南市都發局提供）
記者陳致平／綜合報導
台南市府為協助並配合中央近年積極推動國有土地資產活化，市府與中央雙方合作辦理北區「九六新村」公辦都市更新，即日起辦理第2次公告招商徵求都市更新事業實施者。
台南都發局公告，招商時間自5月15日至8月12日，一共90天，本次調整招商文件內容再次公告招商，除提高公宅獎勵係數為1.2，並延長開發期限至5年。
都發局局長徐中強表示，九六新村都更招商案去2023年8月4日辦理第一次公告上網，本次招商除提高公宅獎勵係數為1.2，延長開發期限至5年。
「九六新村」公辦都更招商面積約為2公頃，位於北區大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶等開放空間。
▲台南市九六新村招商面積約為2公頃，位於北區大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置。（圖／台南市都發局提供）
九六新村透過都更容積獎勵方式，市府可取得約250戶公營住宅，以滿足住宅政策目標。另本案透過捐贈都更基金取得周邊公共設施用地開闢經費，創造地區發展。
另外，先前信義房屋台南公園店主任林世裕受訪曾透露，九六新村周邊原本就是人口密集度高的區段，生活機能豐富，有近6000坪的土地釋出開發商都不會錯過，九六新村附近房價也愈來愈高。
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