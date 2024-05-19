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冷氣還沒開「度數已爆了」！1+2F狂用2922度　他嚇：都裸睡了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO貼出節電資訊欄。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天最令人害怕的，除了毒辣的大太陽，還有不知是驚喜還是驚嚇的電費帳單。就有網友在「爆廢公社」曬出電費單「1樓+2樓=2922度」，傻眼直呼「都已經裸體睡覺了啊」、「夏天還沒有開始啊」。許多人也超有感，「上個月我們家電費4百多塊，這個月2千6百多」，話題引發熱議。

「終於有冠軍了，本期同郵遞區號冠軍！」原PO文中貼出自家電費單節電資訊欄，只見上面那一張顯示，去年同期用電日數為58日、度數1158度，這期用電日數63日、度數1410度，這期同郵遞區號同種類平均用電度數是574，相比之下，原PO家用超過146%。

下面那張去年同期用電日數為58日、度數1133度，這期用電日數63日、度數1512度，這期同郵遞區號同種類平均用電度數是574，相比之下，原PO家用超過163%，而兩張用電相加，1樓+2樓共用了2922度。

原PO就在文中用hashtag直呼，「#都已經裸體睡覺了啊！」，言下之意，冷氣都還沒開，令他不禁直呼「#夏天還沒有開始啊」，也補充這「#非營業用電」。留言處就有人也貼出電費單，有民眾本期使用1739度、3-5月的電費共5418元，還有人1月底至3月底用1544度、電費4514元。

貼文引發熱論，「上個月我們家電費4百多塊，這個月2千6百多」、「比去年同期，一張多了200多度、一張快到400度…是有多什麼電氣設備嗎？」還有人直呼這是一場「用電牌位賽」。

有網友則分享，「該換冷氣、電冰箱了，電費會差很多，兩年就回本了」、「電腦和電動的電費比冷氣高…畢竟高效能就高耗電，先嘗試少用這幾樣；手機也先在公司充飽再回家；至於冷氣，27度左右加上電風扇…其實很省電。」

另外，台電日前曾發文，有些「不夠擅涼的家電」應該要關起來了，因為在炎炎夏日之際，它們可能會變成「吃電小怪獸」，如果沒有及時關掉，恐耗掉不少不必要的電。第一個要注意的是「免治馬桶」，可以把「暖座功能」關掉省電。

第二個是「老舊的電熱水瓶，」，台電提醒，如果家裡還在使用老舊的電熱水瓶，那麼可能需要考慮一下更換了，因為它需要整天維持保溫狀態，一天的耗電量可能比冰箱還多。由於夏天喝熱水的頻率會降低，因此可改用快熱壺及保溫瓶取代。

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關鍵字：電費電器用電帳單夏天省電爆廢公社

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