市容醜像難民營？他反讚「台灣美學進步了」：新大樓漂亮好多

▲原PO覺得台灣大樓越來越漂亮。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少國人嫌棄台灣的市容「又亂又醜」，且看起來很老舊，不過，近日就有人認為，現在新的建案越蓋越漂亮，「整體來說漂亮非常多，未來大樓也都差不多以這個樣子蓋，也沒有什麼鐵窗、破爛鐵皮屋」，覺得台灣人的美學有在進步，話題引發兩派討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「台灣大樓越來越漂亮 代表美學有進步吧？」文中表示，「大家都在說，台灣的老建築物很醜、很像難民營」，但他覺得現在新的建案都越來越好看，整體漂亮非常多。如果未來的大樓外型設計都差不多，不會有什麼鐵窗、鐵皮屋，是不是代表台灣人的美學在進步？

貼文一出，就有人也認同，「現代人也很少會加蓋鐵窗，以前人喔…」、「連社會住宅都蓋得很不錯」、「現在大樓外觀屬於管委會的，不能自己亂加鐵窗、亂掛室外機」、「問題是亂跟舊。」

還有網友直呼，「老公寓其實不要有鐵窗冷氣等各種加蓋外推，露出原本的樣子，也是很漂亮的，可惜台灣很難找到」、「廢棄眷村把加蓋部分全拆就變成景點了，鐵窗、雨遮、招牌違建、冷氣機造成很雜亂感」、「其實台灣新大樓樂勝日本，日本因為法規緣故，大樓比不上台灣漂亮。」

不過，也有不少人忍不住吐槽，「新蓋的大樓肯定比老公寓好看一百倍」、「你可以花大錢去拉皮」、「一坪從80變成280，能不漂亮？」「下完雨之後，窗戶縫有黑黑的水流下來，幾年後也變醜了」、「話說太早了，周邊就你一棟有美學，久了也是髒兮兮」、「台灣人幾十年不拉皮清潔的，再好看也沒用」、「台灣應該比照日本要繳修繕費什麼的，外觀定期拉皮。」