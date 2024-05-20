ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

內政部：社宅2024年底可望達20萬戶

▲內政部表示，年底社會住宅總數可望達20萬戶。（示意圖／記者袁茵攝）

文／中央社

內政部今天表示，截至4月底全國直接興建社會住宅已達10萬603戶，年底可望達成12萬戶目標，而包租代管預計在年底也可達8萬戶目標，有關外界對蔡總統8年20萬戶社會住宅政策跳票的質疑絕非事實。

為因應高房價照顧居住需求，內政部今天表示，在健全房市治理、打擊炒作方面，除持續進行發動預售屋聯合稽查外，並推動平均地權條例2次修法。依近期房市交易情形顯示，今年第1季成屋與去年第4季預售屋交易量，相較110年第4季高點分別減少18%及13%，投機炒作明顯受到抑制，房市並回歸自住購屋需求。

內政部指出，在房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，112年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較110、111年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。內政部將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

▲社會住宅,東明社會住宅,半智慧公宅,公辦民營托嬰中心,南港東明青銀就業服務站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲內政部提到，包租代管也預計會在2024年底達到8萬戶。（示意圖／記者謝婷婷攝）

內政部表示，對於高房價加重青年及弱勢朋友居住負擔問題，內政部感同身受並相當重視，目前除推動擴大租金補貼政策，協助目前超過50萬戶租屋族租屋外，同時更將持續加速社會住宅政策的推動，來妥善照顧國人的居住需求。

內政部表示，截至今年4月底止，全國直接興建社會住宅已達成10萬603戶，在今年底可望達成12萬戶目標；包租代管預計在今年底也可達8萬戶目標。有關外界對於蔡總統8年20萬戶社會住宅政策跳票的質疑絕非事實。

內政部說明，中央目前也正在擬定下一個8年住宅政策，將採取生活圈概念來布建社會住宅，透過整體開發、都市更新及大眾運輸路網配合等方式，持續擴充全國社會住宅存量，以達成累計興辦25萬戶直接新建社會住宅以及累計25萬戶包租代管社會住宅政策目標，提供民眾可負擔且品質良好的居住環境，實質減輕租屋家庭、民眾的居住負擔。

 

關鍵字：社宅包租代管租房內政部

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

內政部：社宅2024年底可望達20萬戶

內政部今天表示，截至4月底全國直接興建社會住宅已達10萬603戶，年底可望達成12萬戶目標，而包租代管預計在年底也可達8萬戶目標，有關外界對蔡總統8年20萬戶社會住宅政策跳票的質疑絕非事實。

3小時前

朋友大推免治馬桶　他猶豫「1萬左右很貴」！過來人搖頭：很爽

現代人的生活離不開科技產品，大多令生活更方便、舒適。有網友在PTT的Gossiping板問卦，「免治馬桶真的好用嗎？」朋友一直大推他要裝免治馬桶，「說很衛生又很方便，可是真的很貴，都要10000左右」，不禁求問其他人感想，引來大票過來人留言狂讚。

10小時前

預計118年完工！　竹市社宅「金城安居」共922戶

新竹市的「金城安居」是國家住都中心與市府合作規劃位於東區的社會住宅，日前順利決標，總工程預算逾67億元，預計興建地下3層、地上20至21層，將為竹市提供922戶社會住宅，預計118年完工。

11小時前

A7賣到5字頭！他太衝擊「還能進場？」　一票人吵翻：別不信邪

桃園龜山「A7重劃區」是近年北台灣首購熱區，儘管生活機能尚未完整，但發展相當迅速。就有網友近來發現，該區房價已喊到一坪50萬元，忍不住驚呆發文「是不是太貴了？」話題掀起熱烈討論，一派人十分看好A7的潛力，也有網友忍不住苦笑，「今天天花板，明天地板。」

12小時前

法拍取得「現實版尊者」天母豪宅　3個月轉手賺657萬

「太仁心靈導師」黃圓映打著宗教名義，非法吸金200億元遭判刑，名下天母豪宅也遭到法拍，去年以6581萬元拍定。有趣的是，接手的買方短短持有3個月，就以7238萬元轉手，獲利657萬元。

12小時前

房市多熱？他曝體感「狂被求卡位代銷」：自排搶不到理想房型

財經作家「阿格力」日前曾在粉專分享，連續兩個月陪朋友在林口看房，就像是「蝗蟲過境」，一堆房子都要競價搶標，覺得房地產熱到把大家都逼急，一個月內就有4個朋友成交自住。他17日則表示，有人認為房市熱是炒作，但這個月真的有很多朋友拜託他跟認識的代銷卡位，因為靠自己排，可能搶不到理想房型。

12小時前

要淘汰果汁機！他好奇「當廚餘機」喊8、9成像　一票反搖頭

繼洗碗機之後，廚餘機被大推是現代人必備廚房家電。就有網友靈光一閃，把家裡一台即將淘汰的家電拿來用，「即將淘汰的果汁機，靈機一動，昨晚把廚餘加水，絞碎後取出，倒出時上面加濾網，那濾網上的那些東西，不就跟廚餘機有8、9分像？」直呼「淘汰果汁機」可以當「濕式廚餘機」使用，引發話題。

13小時前

大齡女子「想買高雄800萬房」　在地：看中的社區很保值

房價高漲，有網友在網路論壇發問，身為大齡女子與媽媽同住在高雄老公寓3樓，目前月薪3萬多元，猶豫是否要買約800多萬元、屋齡30年的中古大樓，引來網友正反意見。信義房屋專家表示，原PO想入手的社區十分保值，或可參考後出手。

13小時前

搬出婆家自己住「有過得比較幸福？」　過來人吐真心話

為避免因生活習慣不同而導致摩擦，許多人婚後都會自己在外買房、租房，不與公婆住。近日就有網友好奇拋問，對於本來住婆家但後來搬出去的夫妻來說，現在過得幸福嗎？還是感到後悔呢？貼文曝光後，掀起討論。

13小時前

機械車位剛停好「被暴力送下樓」　離譜畫面瘋傳！網炸鍋：故意的

機械車位意外頻傳，就有車主剛停進去，人都還沒下車，後車駕駛竟操控按鈕，將他連人帶車「送下樓」。離譜畫面曝光後，讓大票網友炸鍋了，紛紛留言怒喊「建議白車車主提告白X黑車」、「很明顯是故意的吧，黑車都在旁邊等那麼久了」。

14小時前

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

朋友大推免治馬桶！他猶豫喊貴「..

A7賣到5字頭！他太衝擊「還能..

一整年「周末都在看房」　他列3..

內政部：社宅2024年底可望達..

搬出婆家「有過得比較幸福？」　..

韓國泡麵鍋丟洗碗機毀了　網點原..

她才買新房就被調職「賣屋要課4..

價錢差不多！在竹北要買「透天o..

機械車位剛停好「被暴力送下樓」..

夏天「蟑螂量增6倍」！專家曝最..

ETtoday房產雲

最新新聞more

內政部：社宅2024年底可望達..

朋友大推免治馬桶！他猶豫喊貴「..

預計118年完工　竹市社宅「金..

A7賣到5字頭！他太衝擊「還能..

法拍取得「現實版尊者」天母豪宅..

房市多熱？他曝體感「狂被求卡位..

淘汰果汁機「當廚餘機」？一票搖..

大齡女子「想買高雄800萬房」..

搬出婆家「有過得比較幸福？」　..

機械車位剛停好「被暴力送下樓」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366