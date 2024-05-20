1133年才拆得完！　新北83萬戶老屋「每年只拆732戶」





▲403大地震後，不少民眾也盼望進入「大都更時代」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者項瀚／台北報導

403大地震後，不少民眾也盼望進入「大都更時代」，但恐怕沒那麼容易改善。觀察雙北每年住宅拆照、30年以上老屋比例，相當懸殊。以新北來說，每年平均拆732戶，全市卻有83萬戶老屋。

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據內政部統計，台北市2018~2023每年平均核發住宅拆照數為1722宅，而截至2023年Q4為止，北市能符合危老重建條件的屋齡30年以上住宅共近65.4萬戶。也就是說，市府要將目前屋齡30年以上住宅全數更新，至少得花近380年。

新北市部分，2018~2023年每年平均拆除732戶住宅，全市共近83萬戶屋齡30年以上老屋，換算後得花近1133年才能將全市老屋更新。





▲新北2018~2023年每年平均拆除732戶住宅，全市共近83萬戶屋齡30年以上老屋。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年受惠於政策加持，已加速不少更新效率，但老屋量體龐大，更受營建成本上漲等因素所困，民眾如不積極參與。

徐佳馨指出，自2017年頒布《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，北市於隔年的2018年起，全市核發的住宅拆除執照數量有明顯增長，甚至2022~2023年間，每年都可達拆除2000餘棟的高水位。

徐佳馨說：「這顯示從政策面著手，加上北市高房價為建商提供改建誘因，提高市區都更效率，不過北市老屋數量多如繁星，加上近年工料雙漲等議題，等到都更仍難如登天。」

聯儀建設董事長呂冠衡補充，危老條例具時程獎勵遞減條款，據條例2017年上路到106年到現在已過了7年，時程獎勵只剩下2%，使得申請誘因將逐漸遞減，「建議應修改法令加速推動，改善牛步改建，不然到今年底30年以上老屋將突破高達500萬戶，並逐年增加。」

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