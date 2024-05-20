公益路Google評分4.8燒肉歇業　業者曝新計畫

▲2年前王品集團旗下品牌「最肉」燒肉風光開幕，不過近期卻卸下招牌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有「美食華爾街」之稱的台中公益路，2年前王品旗下「最肉」風光開幕，近期卻卸下招牌。實際查找王品官網，證實該店面「因營運策略調整，暫停營業，我們後會有期。」信義房屋專家分析，該商圈屬於街邊店形式，汰換速度本就相當快速。

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位於公益路上的2層樓角間店面，共134坪、106席座位，周邊不僅美食餐廳林立，更是燒肉品牌兵家必爭之地，「最肉」隔壁就是「風間燒肉」，對面則是台中燒肉霸主「屋馬燒肉」。

即便在燒肉戰場中，2年來「最肉」燒肉也擄獲不少饕客的喜愛，餐酒館風格與桌邊服務，平均客單價破千元，雖然非平價，但該店在Google獲得6775則評論，評分更是高達4.8顆星。

▲從公益路一路延伸到公益路二段，約10公尺就能看見一間燒肉店，是市場相當競爭的一區。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查找王品官網對於「最肉」燒肉，則是有發出公告「因營運策略調整，2024/05/13起暫停營業，會找新地方，期待以嶄新面貌回到大家身邊，感謝消費者這段時間的支持，我們後會有期。」

不止王品集團「最肉」燒肉撤出，同樣是位於公益路上自2008年開業、Google獲得4.5顆星評價的「紅巢燒肉工房」，也宣布將於26日收攤，一時間撤出2間燒肉名店，都讓台中在地人惋惜。實際詢問王品集團，對方表示：「將有新品牌進駐。」目前不便透露太多細節，感謝民眾討論，也請消費者期待。

信義房屋公益忠明店申伃茜分析：「公益商圈、崇德商圈2大美食商圈，都以街邊店形式為主，以公益商圈來說燒肉店面來說密度極高，從公益路一路延伸到公益路二段，約10公尺就能看見一間，同時也是市場相當競爭的一區。」

▲「最肉燒肉」在Google獲得6775則評論，評分更是高達4.8顆星。（圖／記者陳筱惠攝）



申伃茜說：「再以王品集團來說，旗下餐廳品牌眾多，企業會一直調整經營規模與品牌方式，測試市場接受度，以該角店來說，參照周邊行情月租金最少30萬～40萬元。」

另一名深耕公益商圈的房仲則直言：「公益商圈歷經疫情後的報復性消費，租金行情回穩，但實際上如過去曾是知名運動品牌旗艦店的店面，傳以月租金50萬元以上的招租，但也空租超過一年目前仍在招租，加上市區停車一直以來為該區域硬傷，要如何搭配停車空間成為進駐店家的難題之一。」

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