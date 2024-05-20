房價不合理？內行曝「市場只看硬實力」：靠上班存頭期的不多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人可能會以「房價所得比」去衡量房價是否合理，但就有資深房仲表示，這個想法在精華地區並不適用，「房價越高的區域，購買客群幾乎是資產階級，往後承接的人也會是資產階級」，如果總看房價所得比，可能就會一直都覺得房價不合理，話題引發討論。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，直呼「越是精華的地區，不再是以房價所得比去衡量房價是否合理。」因為房價越高的區域，購買客群幾乎是資產階級，往後承接的人也會是資產階級，因此若總是看房價所得比，會一直覺得房價不合理。

貼文吸引一名房地產收藏家留言，「很少人用上班收入去買房，收入只是用來說服銀行貸款的證明」，他認識很多人買房的頭期款，是靠爸媽、炒股、炒幣、做生意，「真的靠上班存頭期的人，並不多。」

林姓房仲便直嘆，「自備款來源很多種，但偏偏很多人不願面對別人『以非靠收入』籌措資金的方式」，也直呼「交易市場並不會管你工時有多長、薪水有多高…交易市場只看真金白銀硬實力，成交就是行情。」

其他人則有感表示，「認不清楚自己的PR值，真的很容易搞不清楚狀況」、「現代人買房通病，只有本田的預算卻要求保時捷的地段品質」、「是比存量（好爸媽）不是比增量（你自己）」、「房子是用錢買的，不是用薪水。」粉專「塔卡說房市」則留言，「遇到這種人我只會回：蛤？這年代誰在『存』頭期款？」