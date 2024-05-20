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娘家出頭期款當嫁妝！婆婆嫌貴「快脫手換現金」　結局反轉

▲▼房子,大樓,建築,台灣建築,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲娘家買了預售屋給原PO。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的是又蠢又壞！」一名女網友發文表示，她結婚前，娘家就買了預售屋給她當嫁妝，結果婆婆那時卻搞一堆小手段，不只東嫌西嫌，還要她脫手換現金；如今，該房附近的機能已經越來越好，婆婆便建議夫妻倆換一間「大四房」，好讓大家住一起，「好笑不好笑？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，娘家婚前贊助頭期款，買了預售屋給她當嫁妝。婆婆表面上出言道謝，但背後卻東嫌西嫌，「一下嫌預售屋位置格局不好 、公設比太高；一下說當盤子買貴，還不趕快脫手換現金」。

當時老公反駁，「那她家出的錢，你想怎樣？」結果婆婆就說，「啊我不能發表意見嗎？你們太年輕，不聽老人的話會吃虧」。對此，原PO不禁直呼，「誰不知道你就是想叫我們買你家樓下老公寓一、二樓，什麼一家人就是要住在一起互相照顧」，婆婆根本就是想把娘家給的頭期款挪到自己家用。

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

原PO透露，這雖然是很久以前的事情，但現在想起來依舊很生氣。而如今，夫妻倆電梯大樓住得好好的，房子附近的機能也越來越好，結果婆婆這時則變得卑微，「說不然你們小兩房可以換個大四房電梯大家一起住住，好笑不好笑？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不買四房就是為了避免婆家來住啊」、「買兩房就是不想要大家住在一起啊」、「誰要跟她住一起呀！叫她有多遠滾多遠」、「不管買幾房，都不會跟你住啊，想太多了」、「你跟她說，自己賣老公寓買二房自住沒比較香嗎」、「看來我先幫女兒買一間來放」。

關鍵字：買房婚前嫁妝頭期款婆婆毒姑九賤婆媳討論區預售屋

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