台中西區旅店加碼10年長約　房東穩收租金7200萬元

記者陳筱惠／台中報導

旅宿業者投資信心大增，位於台中美術館特區「愛萊時尚旅館」，在地經營10年後，3月再以每月60萬租金簽下10年長約，創下西區實價登錄紀錄來第三高價，換算下來，地主未來10年將再收7200萬租金。

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▲「愛萊時尚旅館」，在地經營10年後，3月再以每月60萬租金簽下10年長約。（圖／記者陳筱惠攝）

「愛萊時尚旅館」位於五權路上，緊鄰大墩文化中心、國立台灣美術館，2012年開幕，由老旅館「富仙大飯店」拉皮改建，10多年來歷經陸客來台禁令、新冠肺炎疫情、缺工等逆境，但業者仍在今年3月與地主簽訂長約。

▲「愛萊時尚旅館」每月租金60萬元，含稅金、營業設備等，創下西區有紀錄來第3高價。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，「愛萊時尚旅館」樓高7層，地坪約220坪，建坪約790坪，每月租金60萬元，租期則從2024年3月1日起至2034年2月28，含稅金、營業設備等，創下西區有紀錄來第3高價，僅次於豪爵大飯店120萬月租金，及廣三SOGO旁整棟店舖2015年創下的160萬月租金。

21世紀不動產沈政興分析，「愛萊時尚旅館」位於五權路、林森路三角窗，門面醒目，還有台中著名觀光景如美術館、勤美綠園道、審計新村等坐落四周，雖月租金總價高昂，但經換算每房成本僅約675元（總房數74間客房），相當便宜。

不過，沈政興也說，由於該旅店平日房價落在千元上下，單靠住房率至少要5成，才能打平租金、營運成本，因此該旅店需兼作休息來拼「翻房率」。

▲台中的旅宿交易案、換手案頻傳，包含北區的馥品大飯店，3月由「旅居文旅」承租。（圖／記者陳筱惠攝）

值得一提的是，觀光業迎來復甦，台中的旅宿交易案、換手案頻傳。包含北區的馥品大飯店，3月由「旅居文旅」承租，目前已在籌備中；另，遠雄集團旗下「悅樂旅店」不久前也接手北屯老牌旅店「台中世聯商旅」，目前已正式營運；而位於台中車站前的「寶島53行館」也在求售多年後，去年確認由被北部開發商接手。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意表示，「儘管陸客來台還未解禁，但業者已大舉擴張版圖，伺機卡位，其中，舊商旅可延用既有的空間、格局，為新承租者省下裝修成本，也成為投資者的卡位目標。」

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