砸千萬買新北10坪套房！他嗨喊「月繳只要1.2萬」：買比租划算

記者朱祖儀／綜合報導

台灣房價越來越高，以小資族來說需要不吃不喝數十年才買得起，但也有人認為繳錢給房東不如買房。YouTuber海海日前就透過新青安貸款，買了一間新北市10坪的小套房，總共花了1030萬元，雖然價格高昂，但他實際算下來，發現自己負擔得起，且前5年寬限期只需月繳1.2萬元，直呼「買比租划算！」

海海日前在YouTube分享，已經在台北工作6、7年，原本房東買的房子才7、800萬，但如今已經漲到1千多萬，於是萌生買房念頭，最後他終於在去年10月買下位在新北中和一間權狀17坪、室內10坪的25年中古小套房。

海海透露，自己總共花了1030萬元買下這間房，平均一坪60萬出頭，雖然以當地的實價登錄來看，算是買在高峰，不過目前房價仍持續往上漲，且他用新青安貸款順利貸到接近8成，也申請5年寬限期、還款40年，算下來前5年只要繳1.2萬元，後面月繳2.6萬元，都在他可以負擔的範圍內，因此認為「買比租還要更划算！」

▲海海認為，買比租更划算。（圖／海海人生授權提供）



影片曝光後，有部分網友不認同這種做法，認為花上千萬買房很不值得，還說「天哪！你是盤子嗎？」「沒看過這麼大顆的韭菜」等。但海海解釋，自己買的位子鄰近台北市，且附近就是捷運站和大賣場，生活機能很方便，該處行情就是一坪60萬左右，自己也已經習慣住套房了，很符合他的生活習慣。