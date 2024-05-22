他5.1億買美術館電梯別墅不住　自曝「拆除計畫」

記者張雅雲／高雄報導

總價破億的透天別墅，不是人人都買得起，竟然有人買了要拆？根據實登，高雄美術館特區的透天別墅，總價5.1億元，為今年美術館特區最貴別墅交易，據查買家為興聯城建設，預計將興建大樓，目前繼續整合旁邊狗學校舊址，未來開價6字頭起。

《地產詹哥老實說》EP190／蛋黃中的蛋黃穩賺不賠？ 北市為例「1蛋白區反成增值潛力股」

▲高雄美術館特區的電梯別墅，總價5.1億元，為今年美術館特區最貴別墅交易。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄，該筆交易共有2戶別墅，位於馬卡道路，屋齡16年，地坪共337坪，建物坪數共876坪，為地上5樓，去年底以5.1億元成交，換算地價約152萬元。

▲「東洋狗學校」因租約到期，今年3月已搬家，舊址傳出有建商整合。（圖／翻攝自Google Maps）

該交易並特別備註2戶別墅總價各為2059萬元、2228萬元，土地分別高達約1.9億元、2.7億元，含租約。而整筆交易也是美術館特區今年透天單筆最貴交易。

租賃實登顯示，該戶2013年7月承租，月租金為15萬元，租期未公布。若以該戶土地、建物價值的投報率換算，約0.9%。

據查，買家為興連城建設，而透天未來將拆除，形成完整的方正基地。興連城建設總經理周惠賓表示，預計將規劃換屋型大樓，坪數為42~55坪、3~4房，外界預估開價6字頭起跳。

▲高雄單價最貴的豪宅位於美術館特區，成交價已達7字頭。（圖／記者張雅雲攝）

而緊鄰別墅旁邊的空地，面積206坪，原本是「東洋狗學校」，因租約到期，今年3月搬家，地主原本開出單坪1500元重新招租，不過傳出有建商正在進行整合，先暫停出租，開價則未透露。

周惠賓指出，目前也有接觸中，若能成功整合，可形成更大的開發基地，不過因容積移轉時效的考量，若來不及整合就按原訂計畫開發。

▲美術館特區有高雄市立美術館、台鐵美術館站、輕軌美術館站等，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆表示，馬卡道路屬於高雄美術館特區，該區是高雄傳統豪宅聚落，目前單價最貴的豪宅社區也在馬卡道路，成交價已達7字頭，附近有高雄市立美術館、明星學校、台鐵美術館站、輕軌美術館站等，地段相當精華。

早期推案以透天為主，屋齡約20年上下，總價3500~3800萬元，目前區域新大樓房價多在5~6字頭，連帶土地價格也跟著水漲船高，單價約落在150萬元上下，若具景觀條件，甚至可到200萬元。

《地產詹哥老實說》EP190／蛋黃中的蛋黃穩賺不賠？ 北市為例「1蛋白區反成增值潛力股」