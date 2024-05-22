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「年輕人都很聰明！」　信義總座：支撐市場的不只新青安

▲▼ 信義房屋總經理陳麗心 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義房屋總經理陳麗心表示，仲介市場待售庫存量下降，但也沒有嚴重到「無貨可賣」，對公司績效沒影響 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市買氣熱，信義房屋總座陳麗心觀察，屋主心態惜售，待售庫存量下降，但也沒嚴重到「無貨可賣」，以信義來說約比去年減少1~2成。另有關新青安使用率高，是否讓未來市場產生副作用？她認為：「不用擔心，支撐市場的也不只有新青安。」

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信義房屋（9940）今（22日）舉行股東會，承認去年營收17.61億元，EPS（每股盈餘）2.39元，優於前年1.66元表現。會中並通過1.6元現金股利，以昨日收盤價33.1元計算，現金殖利率約4.8％。

信義總經理陳麗心會後受訪時表示，去年買賣移轉棟數下滑3.5%，但信義房仲事業營收年增4％，整體市占率從6.8%成長到8.3％，代銷事業年增11％，而今年前4月房仲、代銷各有40％、70％成長，估本業成長幅度有機會優於去年。

自建案部分，「板橋嘉品」總銷28億元已完銷，預計2025年完工交屋，另外「新莊嘉學」在近期已順利完銷，總銷29億元，預計2028年底完工，而高雄楠梓案還沒有確定推案時間。陳麗心說：「現階段會持續尋找都更合建的機會。」

至於市場面，陳麗心表示，今年房市買氣相當熱絡，屋主惜售，待售量下降，但沒有嚴重到市場上說的「沒貨可賣」程度，以信義來說庫存量較去年下降1~2成，營運績效不會有影響。

▲▼ 房仲帶看，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲今年房市買氣相當熱絡，屋主普遍惜售。（示意圖／記者陳筱惠攝）

然而，當前市場新青安夯，從去年Q4的數字來看，占整體市場1/3申貸量，難免讓人擔心是否出現大量提前上車，使得未來幾年需求量下降，甚至是5年寬限期一到就出現拋售潮？

陳麗心認為，年輕人都很聰明，不會輕易買了又賣，對市場影響程度不會太高，不需過度擔心，「雖然新青安確實帶動這一波買氣，但支撐市場的力量也不只新青安，剛性需求永遠都會存在。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，過去寬限期3年上路，也有人在擔心拋售賣壓，但事實證明沒有這項疑慮。他觀察，目前市場議價空間收斂，流動天數也變快，顯示買方態度積極，估今年都會維持不錯的表現。

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關鍵字：信義房屋股東會陳麗心買氣新青安待售量曾敬德

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