生孩後1電器沒關過！婆婆愣「不會壞？」　一票笑了：根本沒問題

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近來天氣逐漸炎熱，不少人家裡已經打開冷氣消暑，尤其是有新生兒的家庭。一名媽媽就透露，自從4月中帶寶寶回家之後，冷氣都是開24小時的，只有回診或去公婆家才會關冷氣，婆婆忍不住好奇，「機器不會壞掉？」文章曝光後，許多人透露「我家也沒關過，根本沒問題」、「開開關關比較容易壞吧」。

原PO在Dcard發文表示，4月中離開月子中心，回到家之後冷氣都是開24小時的，只有回診或去公婆家才會關冷氣。婆婆看到後就好奇，「冷氣一直開，機器不會壞掉嗎？」由於先前沒有聽過類似狀況，因此她也忍不住好奇，「有寶寶後家中冷氣開整天嗎？哪時候關冷氣讓機器休息？冷氣機有故障或壞掉嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



網友紛紛表示，「壞掉應該不至於吧，除非沒有定期檢查和洗冷氣」、「如果是變頻的沒這問題啊，溫度到了自然就降轉速休息了」、「最近清晨比較涼，我就會關冷氣開窗戶吹電扇」、「沒關過，除非要去醫院打預防針，要不然出門買個東西一下就不關了」、「我們家也開整天，但早上開客廳的，晚上睡覺開房間的」、「我兒子1歲半，嫩嬰期也是開整天，至少冷氣現在還沒壞過」、「冰箱也是運轉整天的啊⋯冷氣壞掉就修，很簡單」。

也有人指出，「一直開開關關才容易壞，而且也耗電，現在家庭基本都是裝變頻的冷氣，開著不關反而比較省電喔，我小孩7月出生、8月回家，剛好夏天很熱，冷氣也基本都是開著的，電費跟去年相比也沒貴多少喔，我們在小孩回家前有請人來清洗冷氣，定期請專業人員來清洗冷氣還有定期清洗濾網，都可以讓冷氣更長壽」。

事實上，平時要延長冷氣使用壽命，除了定期檢查、保養，以及每隔2周清洗冷氣機濾網之外。台電粉專先前也說，換季就是冷氣清潔保養的好時機，包括清潔面板及冷氣外部、清洗冷氣內部框等，完成清潔後，先開電源並開啟送風模式運轉1-2小時吹乾殘留的濕氣後再關機，避免殘留濕氣影響機器運作及使用年限。