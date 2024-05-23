搶房搶瘋了？台中預售屋8pm開案「停車場爆滿」　1hr封盤趕人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市買氣熱，財經作家「阿格力」日前就曾在粉專分享，林口就像蝗蟲過境，一堆房都要競價搶標，甚至一個月內就有4個朋友成交自住。就有網友透露，台中有一案昨（22）日晚上開賣，一堆人去搶，不僅停車場爆滿，一小時後就封盤趕人，「聽說還要配售，買三房才能買兩房」，不禁直呼「現在搶房搶瘋了？」

有網友在PTT問卦「現在是搶房搶瘋了？」貼出朋友在群組看到的訊息截圖，發言者提到，某個台中建案要開賣，「晚上8點臨時打電話說開案，朋友8點半趕到現場已爆滿，9點開始趕客人說不賣了、封盤。」現場不僅一堆人去搶，停車場還爆滿，開賣一個小時就封盤、把剩下的人趕走，甚至聽說要「配售」，買三房才能買兩房，令原PO直呼「現在搶房搶瘋了？」

話題引發議論，不少人半信半疑，「要住一輩子房子，幾小時就決定？」「這種話你也信」、「笑死，以為在買衛生紙唷」、「買預售要怎麼知道屋況…」、「真的覺得疑惑，講得像是大家都買得起，每個人都全額付清」、「每個都嘛說快賣完要封盤」、「房子越蓋越多，晚上看過去亮的沒幾戶。」

但更多網友紛紛表示，「台中合理，台中現在是台灣最宜居城市，需大於供了吧？但那價格真的可怕」、「投資的吧？我上周也遇到一間，我在那慢慢看，另一人進來看沒3分鐘就走。我看完回去後，房仲說那人直接加價簽了」、「很正常吧，有在看房的都知道最近房市熱爆，尤其地段好的物件幾乎秒殺。而且追價力道很強，不要說什麼砍價了，買方都直接用原價甚至加價買。」