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生小孩後一票媽媽「冷氣沒關過」！過來人曝1關鍵：電費沒爆過

▲▼冷氣,暖氣,空調。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有一名媽媽表示，4月中帶寶寶回家後，冷氣都是24小時開著，只有回診或去公婆家才會關冷氣。許多媽媽們看到貼文後，也留言稱自己也會這樣做，令一票人好奇電費會不會很貴。話題吸引過來人分享電費，直呼「是變頻就不用顧慮了。」

原PO在Dcard表示，4月中離開月子中心，回到家之後冷氣都是開24小時的，只有回診或去公婆家才會關冷氣。就有人留言，「夏天沒關過+1，長輩也會這樣問」、「我們也是開整天，但是是早上客廳、晚上房間輪流開，還被台電操表人員打電話來問這個月用電度數怎麼暴增？以前沒寶寶的時候很少開冷氣」

有網友則好奇，「想請問這樣電費一期多少？」過來人便分享，「夏天冷氣開24小時快2千多快3千，目前為止沒有超過3千過～」、「小孩還小、還沒上學的時候，我基本上都開整天的（一級變頻），早上出門1-2小時，中午回家吃飽又回房間午睡了，不會讓它開開關關的，反而更耗電。冷氣24小時兩個月電費大概也才2-3000內」、「是變頻就不用顧慮了，以前電費都六千八千的，換變頻後頂多三千初而已。」

其中，還有人指出，一直開開關關才容易壞、耗電，「我們在小孩回家前，有請人來清洗冷氣，定期請專業人員來清洗冷氣，還有定期清洗濾網，都可以讓冷氣更長壽」、「我老公是冷氣師傅，自從寶寶出生後都沒在關冷氣，我如果出門開送風他還會生氣，說這樣冷氣才會發霉更會壞，所以現在出門沒多久的話也都是開28度微風。」

另外，日前節目《台灣好吃驚》向工作經驗達26年的冷氣師傅King哥請教冷氣知識，對方透露，現在最流行的款式是變頻冷氣，因為其壓縮機會隨即設定的溫度去調整，不會忽冷忽熱，且建議一定要選擇一級能效的變頻冷氣，用電量比較少，舊式的冷氣通常是五級能效，就會比較耗電。

至於兩者電費會差多少？King哥解釋，台灣都是2個月算一次電費，如果是一噸的冷氣在房間裡面吹24小時，2個月都不間斷，大約是1000多元；反觀以前五級能效的冷氣，以相同條件吹2個月、24小時都不關，費用就可能飆到5、6千元，兩者相差5倍左右。

King哥也提醒，如果要長時間吹冷氣，開開關關反而耗電，因為壓縮機啟動需要的電流很高，一來一往耗電量就會飆升，所以建議使用變頻冷氣時可以將溫度設定在26度，然後就不要關了，「這樣才能恆溫，反而才省電」。

關鍵字：冷氣夏天電費省電保養電器家電Dcard

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