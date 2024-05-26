看中3500萬預售屋被嫌貴　高雄住院醫師買房陷「長輩劫」

▲近期有醫師表示，長輩原要贊助頭期款，被嫌房價太貴，上網問網友意見。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

醫師是台灣的高收入族群，近期有醫師上網發問，目前夫妻倆先住父母家，因考慮學區、工作需求，想在高雄蛋黃區買房，目前看上的預售屋總價是3500萬元，由雙方長輩贊助頭期款，不料被父母嫌房價太貴，原PO自認拿人手短，因此上網問網友意見。

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原PO在PTT以「高雄長輩劫怎解？」為題發文表示，他是住院醫師，預計5年後升主治醫師，目前夫妻倆先住在父母的家，最近積極看屋。

已經看上北高蛋黃區的預售案，總價3500萬元，之後父母將贊助1/3的頭期款，沒想到幾天後，原PO父母認為，高雄房市已過熱，加上對未來股市看跌，也會影響房價下跌，又有30年房貸需付出千萬元利息，不如多存2年錢，再多看看，引來原PO上網問網友該如何跟父母溝通？

網友直言「無解拿人手短，就買小一點讓他們能接受，先趕緊上車。」、「長輩永遠都過熱說會跌，10幾年前聽到現在。」、「長輩有贊助才能買，不能說長輩劫吧？」

也釣出畢業20多年的醫師大學長現身說法，認為總價3500萬元真的太貴，應該把預算壓低，「2500萬元就好，剩下1000萬元可以再買一間給小三，因為醫師外遇比例都很高，先幫你想好。」被網友大推是專業資產規劃師。

▲若要期待美術館特區房價下跌，以成本角度來看，機會也不高。（圖／記者張雅雲攝）

中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長戴嘉聖表示，以北高蛋黃區美術館特區來看，成交價已站穩5字頭，土地價格也要150~200萬元，戴嘉聖說：「地價不可能跌，甚至不斷創新高，手上有地的建商也相當惜售。」若要期待房價下跌，以成本角度來看，機會也不高。

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