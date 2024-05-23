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新青安發威！房貸餘額年增率衝破9%　改寫2年新高

▲▼房價,第3戶,貸款,小孩,4成,PTT,看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲國銀辦理房貸餘額近新台幣10.3兆元，年增率衝破9%，改寫近2年新高。（圖／資料照）

文／中央社

政府推新青安貸款，挺青年安心成家，為房市買氣點火。金管會統計，截至今年4月底止，加計催收款在內，國銀辦理房貸餘額近新台幣10.3兆元，年增率衝破9%，改寫近2年新高。

金管會今天公布本國銀行不動產放款概況，因財政部推動新青安貸款政策發威，加上建案興建完工、土建融轉分戶房貸，截至今年4月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額（含催收款）達10兆2574億元，年增率進一步衝至9.14%，探24個月新高。

有「建商推案信心指標」之稱的建築融資，成長速度和房貸則呈「兩樣情」。截至今年4月底止，國銀辦理建築貸款餘額（含催收款）僅增至3兆6732億元，年增率跌破4%、降至3.57%，已連8個月降溫，並持續改寫至少2017年12月有逐月統計以來新低。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，影響建築融資熱度的主因，仍是各部會推動健全房地產政策，加上通膨推升建材價格上漲，導致建商推案態度趨於審慎保守。

若檢視不動產放款品質，截至今年4月底止，國銀購置住宅貸款逾放餘額達63.92億元，逾放比連11個月持平於0.06%，國銀建築貸款逾放餘額降至11.37億元，逾放比連2個月維持在0.03%水準。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會同步揭露，截至今年4月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額增至14.45兆元，月增0.11兆元，存款總餘額及金融債券發售額升至54.56兆元，月增0.32兆元。

在房市買氣火熱下，按銀行法第72條之2規定設算，今年4月底銀行不動產放款平均比率終止連2跌，轉增至26.49%，月增0.06個百分點。

就個別銀行檢視，比率在29%以上銀行連2個月掛零，比率在28%至29%區間的銀行亦持平於3家，比率在27%至28%的銀行月增1家、達6家。

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