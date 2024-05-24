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人妻婚後「嫁進蛋黃區」！1原因崩潰了：每天都想搬出去

▲▼ 台北豪宅,台北鳥瞰,台北房市,台北房產,台北違建,台北鐵皮屋,台北頂加,台北101,101大樓,台北信義 。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後是否要和公婆同住，困擾不少夫妻。一名人妻就說，婚後和公婆一起住在蛋黃區老公寓，雖然公婆都很開明，但同住壓力很大，每天都想著要買房搬出去，只是考量到小孩學區，加上買不起附近的房子，就只能繼續忍耐，不禁好奇是否有人和她是同樣的心情？文章曝光後掀起討論。

原PO以「嫁入蛋黃區的媳婦」為題在Dcard發文表示，一直都很羨慕可以自己買房的小家庭，因為她婚後就和公婆同住在老公寓，雖然雙方分上下層，他們住在頂加、公婆住在樓下，但同住家人還有小姑和阿嬤，長輩很在乎傳統習俗祭祖，加上她平常晚餐也要幫忙煮飯，有一次帶小孩想休息，還惹怒了婆婆，讓她壓力很大。

原PO透露，其實公婆很開明，婆婆在生氣之後也有和她道歉，但她仍深刻地記著，「願意道歉的婆婆很可貴我知道，但如果角色換成兒女，也不會這樣對我生氣吧」，因此每天都想著要買房搬出去住，只是為了小孩學區位置，還是得扮演媳婦角色；且老公也認為，現在搬出去住很不明智，因為他們買不起附近的房子，她只好繼續忍耐，不禁好奇「想知道嫁進蛋黃區的媳婦是不是也有這種心境，是不是都會為小孩家庭犧牲？」

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）

不少網友看到後，表示「如果一直適應不良，情緒長期處於負面狀態的話，最好想辦法離開現在的環境，不然對身體很不好」、「買不起還可以租，如果連租都無法，真的不用想了」、「可以遷戶籍，不是一定要住那裡，改成孩子就學時租屋也好」、「租房也可以，不一定要買，妳說為子女犧牲，少懷這麼偉大的想法，小孩有要讓妳犧牲嗎？不要自己騙自己」。

也有人勸說，「目前住北市府的蛋黃區（信義區，自己買的房子），當初和先生一起存錢買房，不用看公婆臉色，也沒妄想過讓娘家或是婆家出錢，勸妳還是靠自己最好」、「你們自己努力一點」、「妳可以考慮自己多賺點，就不用把自己陷入這種傳統角色中」。

關鍵字：買房蛋黃區媳婦公婆學區

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