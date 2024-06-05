史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

▲桃園正在推動史上最大開發計畫「桃園航空城」，預計將帶領桃園成為先進智慧城市。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

全台前500大企業有超過三分之一的企業選擇落腳桃園，使得桃園市在工業、倉儲業的產值以及製造業營收和研發投資等方面皆是長年位居全台前段班；除了因為擁有絕佳地理位置絕佳之外，桃園還有多項建設利多扮演著關鍵角色，讓整座城市格局改觀、不斷展現新風貌。像是台灣史上最大規模的開發計畫「桃園航空城」也正如火如茶推動中，總面積高達4,565公頃、總投資額超過5,000億台幣，結合產業區塊鏈創造出新興都會和就業機會，也預計創造出兆元經濟產能。有了縣市合併升格改制和青埔高鐵特區開發作為前導，桃園航空城的旗艦級機場經濟學正要振翅高飛，令人期待與世界級各大機場像是韓國仁川機場、阿拉伯杜拜機場、新加坡樟宜機場一樣成為先進的未來城市。

面對全球化、數位化的趨勢和挑戰，需要不停創新轉型升級，因此航空城計畫定位為國際級規格的大型智慧經濟建設計畫，串聯桃園海陸空優勢打造出宜居的產業城市，以桃園機場為發展中心，加上青埔高鐵特區、大園客運特區形成三大核心，藉由多條重要交通道路連接成航空城生活圈，再結合台北港自由貿易港區等區位優勢與新興產業的發展，重新塑造桃園市的發展策略，寄望成為台灣經濟發展的火車頭。

桃園航空城發展協會理事長黃連添表示航空城計畫腹地十分廣闊，包括有第三跑道、住宅區、自由貿易港區、產業專區等，加上高鐵、高速公路及捷運等交通完善，目前桃機第三航廈積極建置中，「說得上是亞洲第一的國際機場」。在航空城計畫安排之下，近900個安置戶已於2023年陸續簽約，2025年即可入住；52公頃產業專區近期則有輝達、星宇航空、統一超商、大樹醫藥、藥華醫藥等國內外知名企業大廠陸續進駐，提升桃園航空城的競爭力。

針對航空城帶動整個桃園市發展，桃園市都市發展局副局長歐政一表示，中央也積極推動配套建設，例如推動國一甲線，紓解航空城自國道一號進入桃園市區可能的壅塞狀況，另外持續建置軌道運輸系統包括三鶯線以及棕線等能有效串聯至雙北。歐政一補充說明，受惠航空城發展的主要區域為大園及蘆竹地區，未來有許多依賴機場衍生的產業開發及招商，以大園客運園區為例，「已看得到航空城帶來的效益，開發率近幾年成長飛快。」

桃園市經濟發展局局長張誠則認為，以桃園、新竹、台中、嘉義、台南高鐵開發成果而言，「開發最好的就是桃園高鐵站」，未來更將是航空城示範區域，優先產專區讓部分產業先行領航，帶動其他產業加入，物流倉儲、航空輔助、航空、生技、半導體等產業，預期創造上萬個在地就業機會，當地生活形態亦會因此改變，好比以高度使用5G通訊、監測空氣品質等形成的智慧生活，將使得大園、蘆竹、觀音等地區迎來改變，居民可望居住在科技化智慧城市中。

財經專家黃世聰表示，大園客運特區可以說是航空城周邊唯一一個低密度開發的住宅區，包括有運動中心、生態園區等，生活感十分舒適；產業部分則倚靠航空城計畫中的智慧車輛、AI人工智慧及綠能等6大產業，已經吸引非常多如藥廠、AI、航空、建築等企業進駐，開發中的亞洲矽谷創新研發中心預計2026年完工，約莫可帶來30萬個就業機會，「除了宜居之外，還有非常龐大的發展潛力」。透過台65號跟台15號串聯西濱，南北往來非常順暢；另外大園客運特區還能透過圳頭交流道連接國2，再銜接國3、國1，即形成南北往來大動脈。正在新建中的輕軌大園觀音線，預計2025年完工後可串起桃園市三星六線發展計畫，讓整個區域交通更加完備。

桃園身為台灣門戶，有著產業國際化轉型發展以及物流運籌的戰略核心位置，且透過海運及空運連結國際市場，再以桃園國際機場為核心的桃園航空城計畫，帶動機場與地方共存共榮，加上青埔、客運特區的雙引擎，國門金三角準備啟航，引領桃園成為國際型的標竿都市。