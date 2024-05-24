「地上10層、地下1層」結構不安全？　建築師：取決基樁深度

▲地上10層，地下室只挖1層不夠安全？（圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／綜合報導

地上10層，地下室只挖1層不夠安全？建築師表示，樓層高、地下挖得淺影響結構強度是一大迷思，因為結構是取決於基樁深度。至於停車場要挖到幾層，與法定車位數量與建商策略有關。

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網友在PTT房屋版發文，指出日前去新竹看一預售案，地上規劃10層、但地下只有1層，讓他疑惑地基結構安全性不足，話題一出，在網上熱議。

建築師劉獻文表示，地上樓層高、地下室挖太淺，建築物較不安全是非常大的迷思，影響結構的是基樁深度，這有嚴格的規範，也就是說，就算地下室只有挖到B1，但基樁深度也會是足夠的，不影響結構安全。

劉獻文說，超過6層的建築需設有防空避難室，因此至少會做到B1，因此所謂的新加坡式建築因為沒有地下室，樓高一定不會超過5層。

▲高樓層建築是否有規範一定得挖到地下幾層？（示意圖／ET資料照）

那麼，高樓層建築是否有規範一定得挖到地下幾層？劉獻文表示，以建築結構的層面來看沒有規範，但依據不同地區，會有法定車位數量規範，就會影響到至少要挖到地下幾層。

劉獻文進一步表示，以最保守的算法，就是每150平方公尺樓地板就得規劃1平面車位，或1戶就得配1平面車位，但也有些區域每300平方公尺得規劃1平面車位，所以原po所說的地上10層、地下1層是沒有問題的，也不算罕見。

建商業者表示，開挖地下室的造價成本高，地下一層抵地上好幾層，在符合法規的情況下，地下室要挖到幾層要取決的個案的條件特性，除坪數設定的不同，像是舊市區車位供不應求，就會衡量多開挖地下室。

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