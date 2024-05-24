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小孩要上國中！一看雙敦學區3房「要4500萬」愣：含車6千萬↑

▲▼房價,實價登錄,上網,上班,看電腦。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多家長為了讓小孩唸名校，會選擇購買學區宅，不過房價高漲，學區宅價格驚人。就有網友表示，朋友小孩要上國中了，想要買「雙敦學區」，「3房2廳2廁，一打開購物網一看。基本都要4500萬，且是老到不行的公寓」，是不是不如把錢拿去幫小孩定存？話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「台北市雙敦學區那麼貴喔？」文中表示，朋友小孩要上國中了，想說買一間雙敦學區房，結果上買房網一看，3房2廳2廁基本都要4500萬，還是老到不行的公寓，如果要車位更誇張，「6000萬基本的」。原PO不禁直呼，就算住台北市雙敦學區，小孩也不一定能上建中，「是不是不如把錢給小孩弄定存還比較實在？」

貼文引發討論，「真的是地點太香」、「讀那邊的班上，比較少小哥布林和小89」、「沒錯，經濟過濾器」、「那邊本來就蛋黃中的蛋黃了吧」、「台大學生來自大安區最多」、「大安區非臥龍街山腳或二殯周邊，老公寓都是破百萬／坪，老電梯都是120起跳，新大樓都是150起跳」、「我買不起6000萬，也不住那邊，但我小孩讀那邊。」

也有人表示，「小孩有資質就送私校拼直升」、「有錢人沒說一定要建中，反正大學都送出國讀」、「有錢直接送明星私中比較快，雖然我覺得真正的強中強，還是在明星公立比較多，6000萬對富爸爸來說真的還好」、「我那時代，敦化國中全校前一百名基本都是前三志願，建中北一中山師大成功，不過沒有中正金華誇張就是了，聯考時代一年會出一百個第一志願學生。」

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關鍵字：學區房價買房PTT

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