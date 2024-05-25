男悲嘆買不起房！長輩秒訓斥「沒錢才會靠北」：台灣很多有錢人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

房價越來越高，尤其雙北市房子動輒上千萬，許多年輕人抱怨「根本買不起房」。一名網友也說，最近和親戚吃飯就脫口說出現在房子太貴了，沒想到馬上被長輩訓了一頓，說「沒錢的人才會靠北房價高」，他頓時語塞，只能急忙轉移話題。文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，近日和親戚吃飯時，不小心流露出「房價高、買不起房」的心聲，沒想到當眾被長輩訓斥了一頓，「台灣人有錢的很多，現在捧錢去買房子還不見得買得到，就是沒錢的人才會靠北房價高」。

他頓時不知道該說什麼，只好尷尬微笑並立即轉移話題，「現在想想，這不就是在說我嗎？沒錢又愛靠北」，好奇大家是否認同長輩說的話？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



不少網友紛紛表示，「長輩那年代出社會工作個幾年就能買，現在工作到40歲都不一定存得到頭期款」、「叫他現在立刻買台北市新成屋給你看看」、「笑死，問那些老人是拿現金買房嗎？房價高不高是拿所得算出來的好嗎」、「要是起薪漲幅跟房價一樣，你看年輕人還會不會靠北」、「敢說這話的長輩，就好好向他討教怎麼變有錢、可以買房的訣竅啊」。

事實上，房價所得比確實不斷上升，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年度第四季全國房貸負擔率為42.66%，房價負擔能力維持為偏低等級。而房價所得比為9.97倍，換句話說得9.97年不吃不喝才能買房，該數據較上季成長0.11倍、較去年同期增加0.36倍。