丈夫繼承家產超級有錢「要求付妻子房租」　搬新家還漲租金

▲當夫妻倆搬到更大的房子時，丈夫把房租費用提高了。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名47歲女網友透露，她的丈夫是百萬富翁，4年前從母親手中繼承所有錢財，50歲退休享受人生，經常和朋友計畫周末旅行、每隔數月就會外出旅遊一周，但老公的生活規劃唯獨漏掉還沒退休的她，甚至每月要求她支付房租。

太陽報報導，論壇Reddit網友OrigamiTorbie發文講述婚姻生活，她與丈夫同居12年後結婚，邁入婚姻已6年，兩人沒有小孩，老公4年前繼承家產，50歲就開始享受退休生活，待在家中。她也有一筆存款，但這還不夠退休生活，所以還在上班，每周工作約40多個小時。

只不過這名人妻點出當前遇到的情況，儘管丈夫很有錢，沉迷於高爾夫球、帆船等費用高昂的愛好，甚至經常獨自外出旅行，但仍每個月跟她收房租，還為了每一項小開銷拿錢。除此之外，當夫妻倆搬到更大的房子時，丈夫把這筆房租的費用提高了。

「直到新冠疫情爆發，我才意識到這一切」，人妻指出，因為遠距居家辦公的關係，讓她每天都與丈夫都待在家中，也親眼看見枕邊人到底是如何度過退休後的每一天。

她說，老公每天幾乎都睡到11點才起床，接著在附近球場打一輪高爾夫球回家，悠閒做一頓午餐，下午看體育電視節目，不斷大聲地打電話給朋友計畫周末假期，每隔數月就會和其他退休的有錢人外出度假一周，「總結就是，他很享受退休生活，但他唯獨漏掉他的老婆」。