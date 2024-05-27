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晴空匯「待售5戶」房價曝！3房3千萬起跳　1F金店面要近7千萬

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹市晴空匯。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹市東區慈雲路28樓社區大樓「豐邑晴空匯」昨（26）日深夜發生火警，一度造成上百名住戶受困。據了解，「晴空匯」由豐邑建設操刀，屋齡9年，樓高28層共規劃594戶，為關埔重劃區指標性的大型社區。目前晴空匯有5戶待售，從3房3000多萬到5房8660萬都有。

實際查詢，由豐邑建設操刀的「豐邑FB計劃晴空匯」目前代售房屋有5戶銷售中，首先是1樓店面，含車位6888萬，權狀坪數67.95坪，單價約101.37萬／坪；再來是14樓一間3房2廳2衛，含車位3228萬，權狀坪數50.49坪，單價63.94萬／坪。

接著21樓有2間，一間是3房，含車位3298萬，權狀坪數55.22坪，單價63.94萬／坪，不過想進一步點進去查看詳細資訊時，跳出查詢的物件不存在，可能已關閉或者被刪除。另一間則是5房4廳4衛的物件，含車位3298萬，權狀坪數176.95坪。最後是25樓一間4房2廳3衛1陽台，含車位5880萬，權狀坪數104.46坪，單價56.29萬／坪。

另外，實價登錄揭示，晴空匯一年成交均價為57.27萬／坪、歷史最高價落在63.18萬／坪、平均成交均價30.38萬／坪、歷史最低價23.36萬／坪。

2021年10月的實價揭露，「晴空匯」5～8月共有10筆移轉紀錄，皆以獲利作收，且持有年限大多為8年上下，也就係於預售階段就已入手。當時實價揭露，19樓戶以總價2359萬元脫手，9年獲利近1千萬元，房價增幅達67.5%。

▲▼晴空匯交易紀錄。（圖／記者項瀚製）

▲晴空匯2021年交易紀錄。（圖／記者項瀚製）

東森房屋竹北水瀧加盟店店東傅國棟表示，關埔重劃區的10年內社區，大致上可以分為「入門親民款」以及「高階款」2種。前者也就是在地俗稱的，「寶豐昌」，意即寶佳、豐邑、昌益建設的建案，平均成交價大約35～40萬元左右。

而高階款則以富宇、惠宇建設為主，均價約莫落在50萬左右。位於「晴空匯」隔壁的「富宇權峰」當年5～8月亦有3筆移轉紀錄，持有期間皆為5年左右，平均漲幅達55.2%。

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關鍵字：晴空匯豪宅大樓社區房價實價登錄

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