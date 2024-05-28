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欠繳管理費不理！社區委員曝3招「惡鄰乖乖繳了3年」：沒再欠過

▲欠繳超過一年管理費。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤欠繳超過一年管理費。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

記者施怡妏／綜合報導

郭書瑤被爆料是超級惡鄰，去年5月開始，超過1年未繳交管理費，積欠4萬9000多元，甚至包裹只簽收不領、導致包裹占據社區大廳，還撕毀電梯公告，就有網友好奇，如果遇到這樣的鄰居怎麼辦？有社區管理委員指出，「坦白講沒辦法」，只能公告名字、拒絕使用公設，並拒收物流包裹跟掛號。

有網友在Dcard發文，「遇到像郭書瑤這種鄰居怎麼辦？」鄰居的素質好壞只能靠運氣，即使住在高級社區，也可能遇到惡鄰居，「像遇到這種打死都不交管理費，或是把公共空間當自家倉庫的，大家或管理會會怎麼解決，還是就無法可管？」

貼文曝光，掀起網友討論，「不管多高級的社區，最後都是看人品，但不可能每個人人品都不錯，即使知道規定還是要違規，她自己把公告撕掉兩次，但還是堅持不繳費，是真的在海外忙還是就不想繳，都是一種說詞而已，買的時候就知道有管理費了，找個人代繳哪有這麼難」、「賺這麼多，應該提前繳完3年」、「不拿走包裹真的有點誇張」。

留言中，一名曾擔任社區管理委員的網友表示，「坦白講沒什麼辦法，很無奈，社區遇過，當時我是委員，惡鄰居管理費惡意不繳，公告存證信函也不理，走法院都要拖到最後一刻才繳，後來公佈辦法，公告住戶名字在社區電梯內，並拒絕使用公設到繳足為止，同時拒絕接收所有物流包裹跟掛號，後來那人乖乖繳完，3年了，到現在沒再GY過」。

▲遇到惡鄰居有2招可以解決。（圖／記者許凱彰攝）

▲遇到惡鄰居有2招可以解決。（圖／記者許凱彰攝）

若遇到惡鄰居，王湘閔律師透露有2招可以解決，依據公寓大廈管理條例第21條，若住戶積欠管理費超過兩期，管委會經過催告仍然不給付的話，可以訴請法院，聲請支付命令，以強制執行的方式讓住戶支付管理費及遲延利息。

王湘閔律師補充，如果住戶故意不收支付命令，無法用「一般送達」的方式產生效力，導致無法強制執行的話，其實若同居人收訖，即「補充送達」，也有同樣的法律效力；假若支付命令送達時沒人在家，由於管委會不得代收，會由郵務機關送至派出所寄存，依據民事訴訟法138條，只要另做兩份送達通知書，一份貼在住戶大門上，一份放信箱，通知住戶領取，這樣不論該住戶有沒有去領取，只要寄存後達10日，且能證明該住戶有看到通知，就算住戶不領，也可以向主張法院「寄存送達」，便有等同「一般送達」的效力，這樣就可以在支付命令合法送達後20天，以債權憑證進行強制執行了。

關鍵字：惡鄰居管理費社區律師

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