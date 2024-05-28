【廣編】地主合建案經營典範！洲子洋代表作「珠洲醴」新北宜蘭代銷公會聯合參訪

▲立信機構的洲子洋新案「珠洲醴」吸引「新北市、宜蘭不動產代銷經紀商業同業公會」參訪。

圖、文／立信機構提供

「新北市、宜蘭不動產代銷經紀商業同業公會」參訪立信機構的洲子洋新案「珠洲醴」，本案由擅長土地整合的立信機構開發，睿智獵地洲子洋商業區核心，重劃區內僅有不到9％為精華商業區；經過立信專業團隊反覆不懈地努力，與地主建立情感、溝通達成共識，終將於五泰輕軌雙捷運預定站的中心，新建城市地景帝標「珠洲醴」。

本案位於朗闊的30米新五大道，散步到捷運F08預定站約250公尺，除了社區前排面新五路的新城公車站牌，有多線公車匯集，捷運未來將與中和新蘆線交會，串聯後可連接至板南線，轉乘至內湖、信義及台北車站等；亦可連接至機場捷運線的泰山站，再由欲規劃增設的A5a站做轉乘；無論上下班或出遊，都大大的增加了交通便捷性。

而本案單層4-6併的格局規劃，亦有別於區域多拼擁擠樓層，不僅出入複雜，更是會犧牲室內引光開窗空間。「珠洲醴」的低梯戶比，不僅能雕出室內的高效格局，雙面採光的生活舒適，讓居者能有講究的生活品質，不將就的空間規劃！本案目前即將開案，早鳥優惠預約熱烈，想買好地段的好宅，把握最佳時機預約賞屋！

【珠洲醴】27～38坪｜防水5年保固

雙捷運預定站（近F08預定站）

接待中心‣ 五股區成泰路三段118號旁

貴賓專線‣ 02-8292-5777

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