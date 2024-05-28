價格不夠低　新市爛尾樓底價6956萬三拍流標

▲台南新市前幾年爛尾的預售案「COCO嚮家NO.2」，28日舉行三拍，再度流標收場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南新市前幾年爛尾的預售案「COCO嚮家NO.2」，該物件底價6956萬元，28日舉行三拍，又因無人投標，再度流標收場，專家表示，後續進入應買階段以及四拍，研判仍將持續流標。

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根據法院公告透露，爛尾預售案「COCO嚮家NO.2」建商為昇發國際開發，遭法拍原因為「清償債務強制執行」，整棟未完工大樓因此淪落法拍市場，今年4月舉行一拍底價8587萬元，以流標收場，28日三拍底價6956萬元，再度流標。

該物件位於台南新市，公告建坪708坪，持分地坪221.9坪，換算土地價格為31.3萬元。依現場公告，預定完工日為2022年2月3日，完工後將為1棟地上7樓建築物，共22戶，不過目前建物僅施作至6樓。

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹分析，新市鄰近南科，早期因南科效應，加上新推案不多，買氣相當旺盛，預售房價最高已出現4字頭。近期因大、小建商紛紛搶進南科附近的善化、新市推案後，供給大增讓買氣趨緩。

▲台南新市近期買氣，多集中在都市計畫內的住宅區新案。（圖／記者張雅雲攝）

黃睿禹指出，爛尾物件屬於新市永就生活圈，附近雖有新市車站，但近期買氣多集中在都市計畫內的住宅區新案，生活機能更佳。永就因土地使用分區屬於鄉村區乙種建築用地，屬於新市蛋白區，地價約落在單坪10~15萬元，預售成交價約為26~29萬元。若純以三拍土地價值來看，仍高於區域行情。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，此案由於尚未完工，需投入其他營建成本，得要資產公司或是建商，才較有意願進場。

至於三拍流標後，徐華辰指出，將進入「應買」的拍賣階段，應買公告3個月內，投標人可依照「投標順序」購買，若仍無人出價，將進入四拍，四拍換算土地價格為25萬元，若四拍皆流標，則會重啟一輪新的法拍流程。

徐華辰研判，若之後價格更低，應會吸引投資人進場，加上近年受惠南科效應，應不致於萬年流標。

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