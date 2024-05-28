【廣編】中山區松江路精華商圈核心　「松江。阡語」盛大開工動土



▲大家地產「松江。阡語」日前盛大開工，銀行團及建築師嘉賓雲集。（圖／謝易晏提供）

文／大家地產提供

深耕營造近三十年的大家地產，在台北市中山區松江路精華商圈推出新案「松江。阡語」，於日前5月22日盛大開工動土，現場嘉賓雲集，熱鬧非凡。

大家地產董事長卓家雄表示，大家集團創立於2003年，具有近30年的營造經驗實績硬實力，承攬多項指標性公共工程。包含北市仁愛醫院、樹林體育場、近年來完成工程包括台北市中正區敦謙雀客、上櫃公司光隆之桃園物流研發中心等。

暨建案「松蔦青語」後，「松江。阡語」為大家地產推出的第二個指標性建案，在北市松江路精華商圈巷弄，耗時2年進行危老基地整合、建照申請及規劃設計。而面對消費者現在最在意缺工缺料，預售屋交屋期程是否過長等問題，大家地產董事長卓家雄強調，大家地產具備自有營造資源，可以有效控管工期及施工品質，嚴選建材等，創造出消費者信賴且感到幸福的家，是大家地產的宗旨。

「松江。阡語」代銷業者馥鈺實業表示，「松江。阡語」基地位於台北市中山區松江路精華商圈巷弄，為地上12層，地下2層的無地主戶純住宅大樓，坪數規劃21~39坪，推出2~3房產品，並以2房做為銷售主力，共計40戶精華席位。建案位處松江路精華商圈靜巷內，交通及生活機能十足便利，步行可達行天宮及松江南京雙捷運站。現在台北市好地段商圈的純住宅大樓產品稀缺，保值、增值性十足，自住或是投資都適宜。

「松江。阡語」接待會館

地址：台北市中山區南京東路二段157號

預約鑑賞：songjiang184.com.tw

貴賓專線： 02 8792 3588