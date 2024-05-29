浴室膠條發霉變黑！主婦急求助　神人教「清潔妙招」：睡醒變白的

▲浴室發霉的問題讓許多人感到困擾。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

浴室與其他室內房間相比較為潮濕，因此時常有發霉的問題。近日一名女子因為浴室的膠條發霉，希望能尋找到除霉又不傷膠條的解決方式，貼文曝光以後，立即有許多內行人教學，只要用衛生紙敷在膠條上，再淋上漂白水，放一天就會變得乾淨潔白。

這名女子近日在「我愛全聯-好物老實説」上表示，家中的廁所整建還沒滿一年，不過因為家庭人口眾多，到現在已有許多地方長了黴菌，洗手台的黴菌更是滲入了膠條，讓她十分困擾。

因此，女子想向廣大網友詢問，是否有能夠除去膠條上的黴菌、又不傷膠條的方式，或是有沒有好用的清潔劑能夠推薦，來解決她的困擾。

▲女子嘗試了網友教學的方式，結果一覺醒來真的變白了。（示意圖／免費圖庫Pexels）



貼文掀起討論後，立即有許多內行人回覆，「鋪滿衛生紙，淋上漂白水」、「我用花妝棉+漂白水，晚上用。一覺醒來變白的」、「濕紙巾或拋棄式洗臉巾，加上漂白水濕敷幾個小時即可」、「濕紙巾噴上漂白水，鋪上等3、4小時，會看到明顯改善。」事後女子嘗試使用衛生紙加上漂白水，也真的變得相當乾淨，讓她開心上網留言、感謝提供妙招的網友們。

不過，也有人留言建議，女子家中廁所的情況，看起來像是黴菌已深入根部，最好還是完全刮除、重新打上矽利康，日後洗完手就拿抹布擦乾洗手台，才不會再遇到相同的情況。