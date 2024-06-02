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地層下陷房屋斷成兩截　屋主怒：建商死咬地震害的

圖、文／CTWANT

花蓮市名店「歪歪歪甜點」，在南京街的店面竟被後方建案的「廣朋」建設公司以修繕名義直接將廁所拆除，業者忍無可忍報警處理，而廣朋於建設新大樓過程當中造成的鄰損不只這一樁，一名A先生的房屋剛好位在基地的旁邊，房屋早已因地層下陷而硬生生斷成兩截，而廣朋不但試圖將相關損害歸咎於地震，且只買了一個大水桶讓住戶接漏水，讓住戶完全無法接受。

A先生憤怒表示，自己的房屋因為廣朋而嚴重受損，房屋後方裂出一條又寬又深的裂縫。（圖／黃鵬杰攝）

▲A先生憤怒表示，自己的房屋因為廣朋而嚴重受損，房屋後方裂出一條又寬又深的裂縫。（圖／CTWANT提供，下同）

A先生帶著本刊記者實際走進屋內，儘管該棟房屋為老舊3層透天，但屋內深度相當深，穿越車庫進入客廳後可以明顯感覺地層已下陷、腳下的磁磚碎裂，屋主已鋪上軟墊，避免踩在上面時受傷。

A先生也拿出一顆乒乓球放在地面測試屋內地板磁磚水平，且明顯看見本該靜止的乒乓球在滾動，證明地面出現傾斜，A先生憤怒的表示，「這些損害早在0403大地震前就已經發生，廣朋還試圖想要將責任全部歸咎在地震上」。

A先生表示，由於地層下陷造成房屋管線嚴重受損且漏水，但廣朋竟買了一個大水桶要他們接漏水。（圖／黃鵬杰攝）

▲A先生表示，由於地層下陷造成房屋管線嚴重受損且漏水，但廣朋竟買了一個大水桶要他們接漏水。

A先生帶著記者穿越客廳進入一樓後方的臥室內，不但明顯感受到地面傾斜，地上更裂出一條又深又長的裂縫，一路到房屋的正後方，而後方也因房屋管線受損嚴重已無電力照明，A先生隨手拿起一條目測至少約有1公尺長的木棍，直接插進裂開的縫中，他在裂縫中攪動木棍表示，「這裂縫寬度至少約5公分，而這根木棍甚至還沒到底，你跟我說這叫地震造成的？」

走上2樓，由於房屋後半段傾斜，門框早已變形無法關上，管線也被嚴重破壞，不但沒有電力照明，水還從四面八方滴滴答答的滲出，A先生說「這樣到底要怎麼住？而廣朋所做的事就是，買了一個大水桶要我們接漏水。」

當地的主商里里長廖大慶5月22日也帶著縣府與市公所人員前往工地會勘，廖大慶比著工地一旁柏油路上的明顯裂痕與民宅地板的明顯落差表示，「這不是地層下陷是什麼？」廣朋的李姓協理則表示，柏油路的裂痕已有補過，但主要應是3、40噸的重機具每天在這裡進出所導致，里長吐槽表示，「不要跟我說是重機具，那為什麼只有工地這一段出現裂痕下陷，工地的前後柏油路都沒有裂開？」場面一度相當火爆。

主商里里長廖大慶不滿廣朋建設的李姓協理聲稱，柏油路下陷為重型機具進出所致，雙方一度爆發口角。（圖／黃鵬杰攝）

▲主商里里長廖大慶不滿廣朋建設的李姓協理聲稱，柏油路下陷為重型機具進出所致，雙方一度爆發口角。

22日的會勘也在住戶對建商的一片罵聲中暫時落幕，花蓮縣議員吳東昇也居中協調，廣朋初步承諾會先將裂開和下陷的馬路進行修繕，以維護公共安全，至於與住戶所造成的鄰損等狀況，雙方遲遲無法達成共識，因此相關損害修復恐怕還有得吵。

廣朋總公司位於台北市長安東路，其於104上的敘述自稱成立20年來擁有專業建築團隊，除專注在北市市中心精華區興建精緻住宅，同時也將建築領域開發至花蓮市、台南與高雄，同時更是ViVi PARK停車品牌的經營者。

但廣朋在2017年時與台灣知名視障慢跑者、有「台灣阿甘」之稱的張文彥發生租屋糾紛，張文彥向廣朋租店面開設視障健康按摩養生會館，但廣朋卻將停車場以金店面名義承租給張文彥，並要求提前解約，甚至將店面大門以鐵片封死、搬2塊巨石擋住大門，被批手段惡劣；而前台北市議員黃向羣也曾被周刊踢爆，其為北捷萬大線「捷七聯開案」地主拒絕加入聯合開發一事，以優先投資權、開發獲利超過13億元吸引地主找廣朋合作，以此收取6500萬元的顧問費，造成地主200坪土地被納入聯開，市價5億多元的土地僅能拿回1億餘元。

對此，本刊兩度致電向位在北市的廣朋總公司詢問，該公司接線人員表示對此事不了解，並說公司內沒有人可代表對外說明，就將電話掛斷，不再回應。

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