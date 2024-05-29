建商獵地瞄向牠　200坪北高雄水族寵物館1.47億賣出

記者張雅雲／高雄報導

台灣寵物市場商機龐大，寵物用品店愈開愈大間，且多分布在精華區，根據實價登錄揭露，「北高雄水族寵物館」整棟以總價1.47億元售出，換算地價72萬元，信義房屋專家表示，市區素地難尋，只要產權單純、土地面積夠大，都具開發價值。

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▲根據實價登錄揭露，「北高雄水族寵物館」整棟以總價1.47億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

高雄近年推案熱絡，市區素地難尋，舉凡地段佳且具開發優勢的基地，不管帶不帶地上物、只要產權單純，皆成為建商獵地目標。

▲近年寵物用品店交易紀錄。（ETtoday製表）

像是2019年高雄在地建商展奇建設以李姓自然人名義入手「奧斯卡寵物水族量販」，該店位於左營立大路，周邊商業機能發達，基地面積592坪，總價3.5億元，換算地價單坪60萬元，今年開始拆除地上物。

而根據實登，「北高雄水族寵物館」位於三民區明誠一路，地坪204.6坪、建坪70.8坪，屋齡24年，為地上1樓透天，2月有新買家以總價1.47億元入手，換算地價72萬元。據查，買家為巨佳實業，根據營登，經營業務也包含不動產買賣業。

▲「奧斯卡寵物水族量販」今年已拆除，該地將興建透天店住、別墅。（圖／記者張雅雲攝）

「奧斯卡」位於生態園區生活圈，因地價上漲，推案多以大樓為主，展奇建設董事長李阿墩透露，該地為住3用地，受限容積不足，因此捨棄大樓規劃，將蓋透天店住、透天別墅產品，共16戶，地坪約33.5~42.8坪，總價約為5500~7600萬元，預計2026年完工交屋。

而「北高雄水族寵物館」因帶租約銷售，目前正常營業中，據在地仲介指出，月租金約20萬元，租期約10年，2022年起租，若新買家持續整合周邊建物，未來開發價值更高。

▲這類大型店面因地坪夠大，方便停車，且租期長，更吸引大型連鎖品牌承租。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋明誠鼎山店主任業務莊詠惇表示，明誠一路屬於早期開發的生活圈，附近生活成熟，距離大樂購物中心也不遠，而且有國道一號的交通優勢，明誠一路沿線不少店面，都是空地上興建地上物後，當成店面出租使用。

地坪多在120~210坪，月租金17~23萬元，加上店面臨主要交通幹道，需有好停車的需求，這類大型店面因地坪夠大，方便停車，且租期長，更吸引大型連鎖品牌承租，空租率也不高。

區域土地成交行情落在75~95萬元，近期推案多以大樓為主，外界認為，未來開價4字頭也算合理。

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