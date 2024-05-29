她只賺33K「買一層一戶公寓」　錢還剩8000多！全場傻：感到慚愧

▲原PO月賺33K，幾年前在基隆買3房2廳。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

「給薪水3萬多月光族的朋友！參考！」一名女網友自曝，月薪3萬3600元已經在基隆買房，房貸也繳了5年多，薪水扣掉房貸、固定開銷後還剩8000多元，期許明年能換高薪的工作，「辛苦一點沒關係，努力在48歲繳完房貸！」引來一票網友佩服直呼「太猛，看到你這樣過生活我覺得自己有點慚愧！」

一名33歲女網友在Dcard表示，她月薪3萬3600元、月休4天，已在基隆市區買了一間3房2廳的公寓，一層一戶30坪左右、屋齡則是40年，「當初買快400萬算貴的，但目前附近漲到550萬以上，可以當年輕投資。」

事實上，當初頭期款還差50萬，原PO是向親友借錢硬買，如今繳了5年房貸，月開銷如下，「付房貸14000元、保險月平均4000元、勞健保、手機、信用卡電話費7000元 」，扣一扣等於身上只剩下8000多元。

原PO說道，還沒買房的時候，物慾本來就不大，偶爾想消費就去買一定會用到的東西，尤其每年都會安排一次出國自由行。如今經濟有限的情況下，原PO平時自己煮早餐、午晚餐吃店裡，疫情期間不出國、不逛百貨公司、只穿平價的衣服。不過現在疫情解封，原PO只安排環島5天，花6000元住青年旅館，以及吃喝油錢等花費。

對此，原PO把自己的經歷要分享給「薪水3萬多月光族的朋友」，而她也期許明年能跳槽，找錢多一點與月休8天的工作，「辛苦一點沒關係，努力在48歲繳完房貸！」

底下網友紛紛驚呼，「月休4天薪水才33600元？第一件事應該是去找薪水合理一點的工作」、「太猛，看到你這樣過生活我覺得自己有點慚愧」、「羨慕你的衝勁，明明月薪差不多也沒什麼物慾，卻一直不敢買房，因為住的地區房子太貴，也一直焦慮存款不夠，你的經驗給了我一點希望」、「自住需求確實先求有再求好，我也是過來人，我當初買260萬的三房，你很厲害了一個人扛房貸」、「建議換個月薪高一點或至少可以周休二日的工作，對身體比較好」、「看到你一個月賺那麼少都可以買房了，之前一直亂花錢的我感到慚愧...我大學打工薪水+零用錢是你的3-4倍，但存了4個月才存下20萬」。