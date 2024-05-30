開幕不到120天！　逢甲「超派炸雞」黯然熄燈

▲「超派炸雞」1月份宣布進軍逢甲夜市開設台中首間店面，不過不到4個月時間，逢甲超派炸雞店面只剩下超Ｑ公版人偶在店前。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超），旗下開設的「超派炸雞」1月份宣布進軍逢甲夜市開設台中首間店面，不過不到4個月時間，逢甲超派炸雞店面只剩下超Ｑ公版人偶在店前，鐵門深鎖，黯然離開逢甲商圈。

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「超派炸雞」1月份宣布進軍逢甲夜市，當時還搭上號稱與「美食公道伯」Toyz（劉偉健）互毆的事件，開幕當天人氣暢旺，不過不到120天的時間，「超派炸雞」拉下鐵門宣告停業、Toyz更鋃鐺入獄，人事全非。

▲房仲推測業者就是抱著「長痛不如短痛」選擇收攤。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，「超派炸雞」位於台中逢甲商圈福星路上開幕的據點，屬於逢甲商圈後半段聚集餐飲類、小吃類店家的尾端，區域目前行情整棟透天落在租金8萬元左右，以超派店面來看，僅承租1、2樓，則有機會月租金落在5萬元上下。

不過短短時間就撤出，周邊店家就私下說：「雖然沒有吃過，但該店生意並沒有外界想像得好，『沒看過排隊』。」

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「在中台灣的網紅效應甜蜜期大約60天，如果在60天內沒有順利做起來的話，可能在營運上就會是一大負擔。推測業者就是抱著『長痛不如短痛』選擇收攤。」

▲逢甲商圈尾端主要的經濟結構消費族群仍是學生。（圖／記者陳筱惠攝）

另一名房仲則認為：「逢甲商圈主要的經濟結構雖然就是要新鮮，但最主要消費族群仍是學生，以銅板經濟效益最大，且以炸物來說，超派一片雞排120元，定價偏高不說，同值性產品實在太多，難有回頭客。」

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