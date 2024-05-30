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高雄人不習慣！　30年「九族文化村」地標廣告突撤引熱議

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲閒置19年的「大元國際大樓」，是高雄最貴廣告大樓，傳出今年是最接近成功租出的一次。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有棟正對愛河的透天，懸掛「九族文化村」的大面廣告看板，長達30年，沒想到近期廣告默默撤下，而對面閒置19年的「大元國際大樓」，是高雄最貴廣告大樓，傳出今年是最接近成功租出的一次。信義房屋專家表示，近年愛河灣能見度大增，連帶推升租金行情。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄有棟正對愛河的透天，懸掛「九族文化村」的大面廣告看板，長達30年。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄有棟透天店面長期懸掛「九族文化村」廣告看板，起碼有30年。在地人從小看到大，甚至以為九族在高雄，沒想到近期廣告看板已默默撤下，被網友感嘆是時代的眼淚。

該建物位於近期最受矚目的愛河灣，之前為婦友牌廚具店面，目前也已歇業，但查詢租賃、實登尚無交易紀錄。

據查，該透天屋主為富有工業股份有限公司，而該公司創辦人張榮義，也是成立「九族文化村」創辦人，台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹表示，難怪九族招牌可以一掛30年，被當成高雄另類地標，預估若重新出租，月租金約5萬元。

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▲近期廣告看板已默默撤下，被網友感嘆是時代的眼淚。（圖／記者張雅雲攝）

而僅一橋之隔的「大元國際大樓」位於五福四路、公園二路口，自2005年建築完成後，從未使用，已閒置18年。劉沛緹指出，光是外牆廣告單月租金預估約250~300萬元，堪稱全高雄租金最貴外牆大樓。

該大樓所有權人為大元建設，樓高21樓、地下4樓，地坪806坪、建坪則達1萬3709坪，單一樓層面積約600坪。大元建設相關人士透露，目前有多組人馬接洽，其中有1組承租方，有意願整棟承租，堪稱是閒置多年來，最接近成功租出的一次。

該承租方具飯店業背景，屆時將會規劃新飯店以及辦公空間，1樓則是設計為商場，整棟租金不方便透露，目前還在洽談中。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲愛河灣具山、海、河、港、城市景觀，並鄰近高雄流行音樂中心，能見度非常高。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店長喻之瑤表示，該地段奇貨可居，主要就是地理位置相當稀有，具山、海、河、港、城市景觀，並鄰近高雄流行音樂中心，能見度非常高。

目前牆面招牌價格也不低，依面積不等，小型牆招月租金多落在2.5~5萬元，加上鄰近亞灣，有不少科技產業進駐，若大元規劃海景商辦，產業紅利發酵，以區段行情來看，單坪租金也要1200~1500元，可為商辦市場再添成長動能。

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關鍵字：高雄九族文化村大元國際大樓租金信義房屋愛河

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