最近1F「租給水果行」　早上5點忙到凌晨1點！2F住戶崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好不容易買房，被噪音干擾絕對讓人超崩潰。就有網友買了二樓戶，一樓店面最近租給水果行，沒想到卻成了惡夢，幾乎從早上5點就開始吵，一路吵到晚上11點，甚至到凌晨1點，一家人都被吵得睡不好。對此，信義房屋專家坦言，住商混合大樓的二樓戶難免遇到這種狀況，給出2招建議供參考。

有網友在「買房知識家」表示，去年買了二樓戶，「最近一樓變成店面，租給一家水果行，很早開店、很晚收店」，平時店家的音樂開很大聲，可以聽到喇叭的低音聲，也感受得到震動感。此外，每天晚上11點到凌晨1點間，還會聽到搬貨移動的聲音，還有鐵捲門升降聲，並可感覺到震動。

早上則是5點左右開始，就有同樣的聲音出現。這令原PO相當無奈，家人都很淺眠，而且有中學生非常需要睡眠，「他們這陣子實在是被吵到睡不好，極度干擾我們的作息及孩子唸書。請問有經驗的各位有什麼管道可以做出有效的抗議？」

看到貼文後，許多人超有共鳴，「我之前租房子在三樓，從凌晨就開始一直有送吐司、雞蛋…等的，一直開鐵門。後來我也就搬走了，以後找房和買房都不找一樓可以做店面的，超可怕」、「我以前住公寓3樓，隔壁店面是24小時水果店，每天很吵，晚上或淩晨還有廚餘車，半夜三更是水果進貨車」、「我就是這樣才把二樓賣掉趕快跑走，完全懂你的痛苦，24小時的噪音真的崩潰。」

還有網友表示，「跟對方商量，音樂音量減小，到7點之後再開大，他們可能不知道影響到鄰居了，先好好說，也許對方是願意調整的」、「先溝通看看吧！無法溝通就先查有沒有營業登記，如果在法規範圍內也沒辦法。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果買的是住商混合大樓，買二樓戶確實會遇到這種狀況，可以先查詢住處土地使用分區，不同分區有不同的噪音管制規定。再來，可以測試管制時間噪音分貝是否超過，如果超過就可以依法檢舉。如果分貝沒有超過，只能說噪音認定的標準很客觀，若沒有想搬走，只能選擇加裝氣密窗、戴耳塞等方式自行解決。