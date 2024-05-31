屋主長抱「松濤苑」10年沒住過　認賠逾2千萬求售

記者項瀚／台北報導

博愛特區豪宅「松濤苑」屋齡已10年，建商還沒賣完，就已有屋主上網求售。這位屋主持有約10年，開價直接認賠，自砍2000多萬元。專家分析，該戶每坪開價254萬元，符合近年社區行情，是相當合理的開價，但也看出認賠殺出的決心。

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▲博愛特區豪宅「松濤苑」屋齡已10年，建商還沒賣完，就已有屋主上網求售。（圖／記者項瀚攝）

博愛特區頂級豪宅「松濤苑」屋齡約10年，建商還有餘屋尚未銷售完畢，網上卻出現屋主刊登求售，9樓戶開價4億2880萬元，權狀226坪。經查謄本，屋主是狄姓自然人，戶籍登記在和平東路三段。

進一步調查，狄小姐是在2014年以4.52億元購入，換算單價268萬元，等於說現在的開價直接認賠2320萬元，從照片上來看尚未裝潢，是毛胚的狀態。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「松濤苑」產品極為特殊，建商抱持「賣一戶少一戶」的心態，對價格頗具堅持，最早成交戶為12樓頂樓，市場傳出買主是潤泰集團總裁尹衍樑，換算每坪260萬元，被認為定錨價格，之後社區成交價格也多在260萬元以上。

▲「松濤苑」近3筆交易整理。（表／記者項瀚製）

之後2年「松濤苑」持續有買家以每坪超過260萬元的價格購入，觀察近年「松濤苑」不論樓層高低，成交單價都在250萬元，房價還算強勁。

陳炳辰說，觀察本次認賠戶開價，拆算之後每坪約254萬元，「還是相當合理的開價，不像很多豪宅明顯開高，試試水溫而已。」

▲「松濤苑」坐落台北植物園旁，周邊綠意盎然。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產萬華青年加盟店長傅節婷表示，「松濤苑」坐落台北植物園旁，周邊綠意盎然，博愛特區一帶雖也有不豪宅社區，但單價行情都不超過200萬元，與「松濤苑」的價碼有很大的差異，可以說是相當考驗買方對特殊產品的信仰。

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