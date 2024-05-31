洗4台冷氣3600元「詭異便宜」　PTT驚曝行情：有天理嗎

▲原PO洗冷氣超便宜！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

定期清洗冷氣，就是省錢又吹涼的關鍵！一名網友透露，家裡有4台分離式冷氣，師傅洗完收費3600元，而不知外面行情的原PO好奇發問，「這花費在洗冷氣裡面算什麼等級？」引發網友炸鍋驚回，「便宜到詭異的價格！」

一名網友在PTT表示，最近找師傅來家裡洗冷氣，共有4台室外機，洗完後付了3600元，由於原PO不知外面收費行情，於是好奇拋問「這花費在洗冷氣裡面算什麼等級？」

底下網友一片驚呆大喊，「太便宜了吧」、「太便宜了吧，這是只有洗濾網吧」、「這價錢是用抹布把殼擦一遍嗎」、「請人洗就是要把多翼扇（鼓風輪）拆出來洗」、「便宜到詭異的價格」、「便宜，介紹一下」、「4台3600元不要洗，大概也是亂洗而已」。

網友也紛紛曝洗過的費用，「室外機，之前叫洗一組就要1500元」、「我家洗2台分離+2台窗型，最後收5000元」、「分離式不拆機3台4000元，熟人價」、「我室內拆風鼓洗，收2000元」、「便宜，洗一台2900元新北市樹林」、「外面行情一台至少2500元耶」、「我洗過原廠2000元跟900元的，老實說我覺得沒差，打算每年冬天都洗一次也不會心痛」、「我昨天洗一台2000元有天理嗎」。

過去有冷氣師傅透露，「想省錢一定要定期洗冷氣，洗一次頂多1-2000元，不洗每個月多2000元以上」，就算冷氣老了，但若是一級變頻機款仍然很省，「前提要乾淨冷房快」。