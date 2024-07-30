公寓頂樓「公設全鏽蝕」需整修！鄰居逼他吞下　理由傻爆眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友前陣子買下新北一間四樓公寓，他走上頂樓後，發現上面的遮雨棚、樑柱已嚴重鏽蝕，為了住戶們的安全，他提議大家一起出錢維修，結果卻遭老人鄰居反駁，更反過來逼他負責。

該網友在臉書社團「買房知識家」提到，朋友前陣子買下新北公寓四樓，因裝潢關係到頂樓看了一下，發現頂樓遮雨棚、樑柱整個鏽蝕，若遇到颱風有可能整片吹走，「交屋不久的他，想說善意提醒鄰居是否共同出錢維修，結果老人鄰居一聽到要花錢，立刻說這是距離最近四樓的責任。」

聞言，原PO友人當場傻眼，直言頂樓是公共空間，有水塔、水錶，並無其他隔間加蓋，又可讓住戶們曬衣服，「要用的時候就是公共空間，要維修出錢的時候就是四樓負責，連隔壁號碼的老人鄰居也來湊熱鬧，說就是四樓要負責啦！」

最後，他不禁感嘆，「把黑的說成白的，到底是老人是奧咖，還是奧咖變老了。」而網友們則紛紛回應，「買老公寓很容易遇到這種問題」、「之前隔壁大樓頂樓樓板漏水重做，1-4樓不出錢，直接打官司，最後大家一起出20萬」、「真的就是人不要臉天下無敵 ，什麼鬼話都可以說出口」、「公寓頂樓以下的住戶都雙標仔啦，要用雨遮是共用財產，要出錢就是你家財產」、「老公寓這樣不意外，光是水塔清洗這種小錢，就有住戶不願意分攤了」。

PO文也讓過來人心有戚戚焉，「公共模糊的地方，說到要出錢，絕大多數人是能推則推、能拖則拖，這個就是人性。前不久我們公寓樓梯間的水泥頂蓋漏水，水泥塊也時刻崩落，鑑於人性吝嗇難溝通，乾脆不通知鄰居，就自己花錢處理掉了。」