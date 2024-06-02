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前幾年被爸媽逼買房…現在後悔了？「超多人點頭」原因爆默契

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對不少年輕人來說，買房不在人生藍圖中，畢竟可怕房價實在難以高攀，但也有人是被迫買房。就有網友好奇，很多剛出社會就被逼上車當房奴，可能爸媽幫忙出個頭期款，就叫小孩開始繳房貸，「那麼幾年過去了，這些父母強迫的房奴抱怨仔，他們現在還後悔嗎？」釣出一票點頭，「後悔當時怎麼不多買幾間」、「後悔不相信爸爸媽媽。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「被爸媽逼買房子的人 現在後悔了吧！？」很多年輕人剛出社會，就被逼上車當房奴，爸媽出個頭期款就開始叫小孩繳貸款，「說買房就是強迫儲蓄，這種父母，通常最愛講你以後會感謝我們～很多強迫上車的子女，還會發抱怨文。」不過，「那麼幾年過去了，這些父母強迫的房奴抱怨仔，他們現在還後悔嗎？」

貼文一出，大票網友坦言直呼「後悔」，「後悔沒多買幾間」、「後悔只買一間」、「後悔沒買更大間的，不然就賺爛了」、「後悔了，為什麼不連隔壁都買下來」、「後悔買太小，漲兩倍了」、「超後悔，為什麼沒有早點逼我買？」「真的後悔，後悔沒壓身家去買，不然早可退休。」

還有過來人現身，「事實上 …我是被我弟強迫的，坦白說，我很感謝他」、「謝謝我媽。」也有網友表示，「感謝都來不及，房價一直漲 = =」、「五年前若有上車而且沒賣掉，應該笑到合不攏嘴，怎麼可能會怪爸媽」、「看地點，賣不掉真的紙上富貴而已」、「這種基本上也沒啥可以繼承，早晚還是要買，但漲跌跟他無關，畢竟一輩子自住的。」

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