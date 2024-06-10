買房更困難！南韓年輕人「工作存款86.4年」　在首爾才買得起房

▲南韓青年在首爾買房變得更加困難。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓房價近年不斷上漲，加上俄烏戰爭後建材等原物料上漲，讓想要買房的民眾叫苦連天。最近南韓一份統計指出，若20至29歲青年想要在首爾買房，平均得存款86.4年，才有可能買得起，且近年來青年族群內的貧富差距擴大。

根據《韓聯社》，南韓工會「民主勞總」旗下的民主勞動研究院6月3日由研究委員李漢真（音譯）公開一份標題為「房價暴漲時期青年家戶財政變化分析」的研究，該份研究報告引述南韓統計廳家計金融福祉調查、KB不動產的統計結果。

結果顯示，若以2023年為標準，20至29歲族群之家戶所得年平均為4123萬韓元（約新台幣96.8萬元），若是扣除消費性支出（2136萬韓元）、非消費性支出（598萬韓元），則該族群最後剩下的「儲蓄可能額」為1389萬韓元（約新台幣32.6萬元）。

以去年首爾市公寓大樓平均買賣價（11億9957萬韓元，為每個月數值計算後得出的年平均）來做計算，而20至29歲之青年族群每年可存款1389萬韓元，實際上青年必須存款達86.4年，才能在首爾買得起房。

其實相關數據統計每一年都有在做，2014年時青年必須存款39.5年才能在首爾買得起房，在近十年來的消長後，其花費的時間已經大幅成長至2倍，尤其2021年文在寅政府打房政策失敗所造成房價暴漲後，當時青年更必須耗費92.8年的存款才能在首爾買房，2022年以後才終於微幅下降。

該份報告也指出，20多歲家戶的所得成長率近十年來只有21.02%，根本不到全體年齡平均（45.17%）的一半，至於存款成長率也只有12.65%，遠低於全體平均的64.90%。

面臨住宅價格暴漲的情勢，青年族群內的資產分布狀況出現嚴重不平等，尤其青年族群的負債急速上漲，但是淨資產卻只有微幅上升。

李漢真研究委員分析，「住宅價格暴漲之下促成資產不平等的現象變得更嚴重，青年族群內資產不平等、加上所得差距擴大。也因此，必須努力擴大實施無償教育、改善勞動市場二重結構、擴大供給公共租賃住宅。」