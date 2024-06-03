與商場為鄰！高雄國泰重劃區　首案竟挑戰6字頭

記者張雅雲／高雄報導

南台灣最大的三井LaLaport商場「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」，位於高雄鳳山國泰重劃區，將在2026年Q3開始營運，該區首個住宅案今日動土，預計配合開幕在2026年Q3公開銷售，將創房價定錨效應。外界預估，未來開價將挑戰6字頭。

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▲「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」位於高雄鳳山國泰重劃區，將在2026年Q3開始營運，該區首個住宅案今日動土。（圖／記者張雅雲攝）

國泰重劃區位於高雄鳳山，區內從未有過住宅案推出，高雄首間「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」由三井不動產集團斥資百億投資，正在施工中，完工後將是南台灣規模最大的LaLaport，預計2026年Q3開幕。

▲高雄首間「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」由三井不動產集團斥資百億投資，正在施工中。（圖／記者張雅雲攝）

目前區內1棟住宅都沒有，還未有人口入住已話題不斷，插旗該區的建商，共有華友聯、聯上開發2家建商。

看好未來的區域前景，華友聯開發攜手台灣三井不動產，共同打造國泰重劃區首個住宅案，深受外界矚目。華友聯董事長陸炤廷表示，配合「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」開幕時間，將在2026年Q3公開銷售。

據了解，該案鎖定換屋客層，為地上31層、地下6層，共252戶，約44~70坪，均為3房，部分戶別為雙主臥設計，戶戶三面採光，預計2031年完工。

▲華友聯在國泰重劃區共有約5000坪土地庫存，尚有3塊基地約4000坪未開發。（圖／記者張雅雲攝）

陸炤廷透露，華友聯在該區共有約5000坪土地庫存，尚有3塊基地約4000坪未開發，不排除與三井有繼續合作的計畫。

而華友聯集團總裁陸紀康表示，這是三井在高雄與建商合作的第一個住宅建案，華友聯將藉由此次的合作，汲取三井的建築經驗與技術，「這只是開始，未來華友聯在全台各地的建案，也希望繼續合作。」

▲國泰重劃區內有高雄市議會，同時緊鄰高雄捷運橘線鳳山西站。（圖／記者張雅雲攝）

海悅機構海宇國際總經理周世凱表示，國泰重劃區內有高雄市議會，同時緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來捷運黃線預計也將通過該區，並鄰近衛武營國家藝術文化中心，距離國道一號約5分鐘車程，地段位置相當精華，以目前鳳山成交價來看，未來該案開價挑戰6字頭也不意外。

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