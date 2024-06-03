跟風黃仁勳效應　不動產業者推「AI房仲」

▲不動產界面臨行業慣性、法規限制、地域性等限制，目前仍是人力帶看、完成交易居多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

輝達執行長黃仁勳來台，全台掀起AI浪潮，不只相關概念股一路狂飆，不動產業者也趁勢推出「AI房仲」，號稱可節省60%銷售時間；不過，專家認為，AI在不動產界面臨行業慣性、法規限制、市場波動等風險，要真實整體普及仍需時間。

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房仲業起家的藍海策略營銷管理顧問公司在台中舉辦「AI不動產直購專利發表記者會」，執行長吳鎮森指出，因行情混亂、認知落差，導致現行的不動產交易過程繁瑣，房仲業者平均有60%的時間花在銷售。

吳鎮森表示：「為加速不動產交易效率和透明度，公司取得專利『AI不動產直購』證書，專利權約20年，將鎖定全球86個國家的既有房仲通路，大型房仲業者都是目標客群。」

據了解，該「AI不動產直購系統」是藉由人工智慧、機器學習技術，幫助房仲聚焦目標受眾，也減少因無效帶看衍伸的時間、金錢成本，同時能連結銀行端提供平台具有公信力的總價鑑價與貸款額度。

▲藍海策略營銷管理顧問公司執行長吳鎮森（右2）取得專利『AI不動產直購』證書，專利權約20年。（圖／記者陳筱惠攝）

吳鎮森強調：「該系統同時也會評估購屋族信用、負債比、職業狀況等，提供不同消費族群的貸款額度，幫著買賣方媒合物件、效排除無效帶看的風險。」

事實上，AI應用日漸廣泛，過去也有海外不動產投資業者藉AI切入台灣市場，FUNWOO德載國際不動產創辦人曾意婷表示：「隨著網絡發達普及，資訊透明是媒合不動產的重要關鍵，除了利用實價登錄資料、海外不動產部分還能分析進出口數據、經濟指數等，建立機器學習的模型，提供買方、賣方客觀的估價分析系統。」

儘管AI應用在日常生活中日漸興盛，但《住展》雜誌發言人陳炳辰指出：「房地產行業具有很強的傳統性和慣性，加上地域性也強烈，許多從業者對新技術的接受度較低，且更習慣採用過去經驗和人際關係來做決策。」

另外，相關法規也可能會限制數據使用或是新政策造成的市場波動，ＡＩ目前無法被有效預測，因此人工智慧要被廣泛應用在不動產仍需時間推進。

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